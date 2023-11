Gobernador asegura que gracias a su administración el PNP va a ganar las elecciones

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi expresó hoy viernes que su administración es la responsable de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tenga altas probabilidades de ganar las próximas elecciones.

“Yo lo que puedo decir como presidente del PNP es que el PNP va a ganar las próximas elecciones. Que vamos a ganar no solo la gobernación, vamos a retener la comisaría residente y vamos a retomar el control de Cámara y Senado. Así como vamos a tener la mayoría de las alcaldías en manos de alcaldes y alcaldesas del PNP. Ese es mi pronóstico, eso es lo que yo veo venir. Y en gran medida va a ser como resultado de la gestión de mi administración, de la administración del PNP en estos dos años y diez meses”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.Sobre el cierre de sesión legislativa, mencionó que espera poder firmar un proyecto contributivo.

“Bueno, quedan varios días todavía hasta que culmine la sesión. Sé que para aprobar medidas era hasta ayer. Pero ahora están en conferencia. Por ejemplo, hay una medida importante que es la que sube el tope de las viviendasde interés social, el tope permitido, el costo máximo permitido para esas viviendas. No tengo el detalle de las enmiendas que hizo el Senado al proyecto que había aprobado la Cámara, pero lo estoy monitoreando porque sé que la industria de construcción lo está reclamando, lo está pidiendo. Es importante que esa medida salga. Otra que para mí es importante es la de alivio contributivo. También sé que eso ahora está en conferencia. Así que voy a estar bien pendiente y ojalá salga un proyecto de alivio contributivo que yo pueda firmar. Esas son las dos principales que me vienen a la mente ahora”, añadió.

Sobre los nombramientos, expresó que “vi que un gran número de nombramientos se confirmó ayer. Sé que quedan muchos más, porque si mal no recuerdo, creo que la cantidad que se confirmaron anoche eran alrededor de 30 nombramientos. Y eran un total de como 70. O sea, que quedan como 40. Voy a estar monitoreándolo. Pienso que los más apremiantes son los de las secretarias. Tanto el Departamento de la Familia como el Departamento de Educación, porque son dos departamentos bien importantes. Pero hay otros también. Aquí mismo estamos hablando de veteranos. El procurador del veterano, yo lo he nombrado en dos o tres ocasiones y no se ha atendido ese nombramiento. Así que ese es uno que se debería atender antes del final de la sesión”.

Finalmente, defendió a las secretarias de la Gobernación y de Recursos Naturales, Noelia García Bardales y Anaís Rodríguez Vega, respectívamente, luego de que la comisionada residente Jenniffer González Colón las llamara “politiqueras” por el caso de la casa que sus suegros tienen en La Parguera, en Lajas.

“Yo pienso que esas funcionarias se merecen un respeto. Aquí no debemos caer en ese tipo de ataque. Parece mentira que a funcionarias del gobierno se les esté tirando de esa manera. Basta de estar persiguiendo cuando ella realmente lo que está haciendo es cumpliendo su deber ministerial. Lo mismo lo aplica la secretaría de la Gobernación. Estar tildándola o acusándola de ser politiquera es una falta de respeto y eso no está bien. Yo trato de evitar ese tipo de ataques hasta cuando estoy hablando de funcionarios electos. O sea, políticos, líderes políticos. Imagínense cuando estamos hablando de funcionarios públicos, hay que tener más recato en estas cosas”, mencionó.