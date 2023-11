Debaten idoneidad de banco de leche materna en P. R.

Luego de que se planteara una iniciativa para la posible creación de un banco de leche materna surgen debates sobre cómo se viabilizaría operacionalmente.

Ángeliz Rivera Meléndez, la directora del Centro Integral de Lactancia, planteó que una madre con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH ) no podría donar su leche al banco. Destacó que, en estos casos, la madre puede amamantar a su propio bebé, pero no se recomienda que done leche, ya que esto podría transmitir el riesgo a los receptores.

Rivera Meléndez explicó que el proceso de donación de leche se lleva a cabo con la consideración de los niveles de riesgo de la madre. “Por ejemplo, si la madre es profesional de la salud o tiene múltiples parejas sexuales, se realizan pruebas más frecuentes, cada seis meses ya que se consideran un grupo de riesgo. En otros casos, las pruebas se realizan anualmente siempre que la madre siga donando leche. Cada madre es única, algunas donan leche solo una vez, mientras que otras pueden mantener una producción constante durante meses o incluso años”, señaló la directora del Centro Integral de Lactancia.

La funcionaria mencionó que para identificar el riesgo a cada madre se le hace un historial social y pruebas de laboratorio. Además, aclaró que a la madre donante no se le hacen pruebas de laboratorio cada vez que dona leche, sino de una a dos veces al año.

“El objetivo del Centro Integral de Lactancia es crear un Banco de Leche para recoger y pasteurizar la leche donada, y distribuirla a bebés en hospitales que la necesiten, especialmente aquellos prematuros o con condiciones médicas que requieren una cantidad significativa de leche materna”, dijo Rivera Meléndez.

El proceso de donación comienza con un escrutinio de la madre que desea donar, con requisitos como ser madre de un solo bebé, a menos que puedan demostrar que tienen suficiente leche para compartir. Se lleva a cabo un examen físico y se revisa el historial prenatal para garantizar que no haya complicaciones que puedan afectar la calidad de la leche. Y luego se realizan pruebas de laboratorio, incluyendo VIH y enfermedades de transmisión sexual, para garantizar la seguridad de la leche.

Preocupación

A pesar de que un banco de leche materna parece tener buena acogida, aún hay personas preocupadas por el riesgo de transmisión del VIH y la Hepatitis B. Ivette González, una madre con VIH, levantó bandera sobre la iniciativa.

“Es bien difícil asegurar que una mamá lactante no esté activa sexualmente o que esté tomando las medidas. O se le estén realizando las pruebas de VIH con la frecuencia adecuada como para asegurar que esa leche es segura”, dijo.

González destacó que las madres con VIH son conscientes de que no pueden donar a bancos de leche. Sin embargo, hizo hincapié en que el desafío radica en la leche materna después del parto. Asegura que un banco de leche materna requeriría una regulación estricta y pruebas de VIH frecuentes para garantizar la seguridad de la leche para los bebés.

¿Cuál es el riesgo?

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) el VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del organismo y se propaga a través de determinados fluidos corporales, incluida la leche materna. La transmisión perinatal puede producirse durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Para las madres en tratamiento antirretroviral (TAR) con una carga viral del VIH indetectable de forma sostenida durante el embarazo, el riesgo de transmisión a través de la lactancia es inferior al 1 %.

Prioridad promover la lactancia

El pediatra Mario Ramírez reconoce la importancia de los bancos de leche materna y destacó la necesidad de estrictos protocolos. Sin embargo, expresó sus reservas sobre la idoneidad de establecer un banco de leche en Puerto Rico en este momento.

“Lo que quizás no estoy de acuerdo que quizás no sea el momento adecuado para Puerto Rico. Estoy hablando de hacer un banco de leche por la razón de que para esto se necesita muchas madres lactando, porque cuando tiene muchas madres lactando vas a tener más madres que puedan durar, claro. Pero si no tienes muchas madres lactando, pues entonces ¿dónde vas a conseguir la leche?”, cuestionó el pediatra.

En cambio, el salubrista sugirió una estrategia más integral que comienza con la educación y la promoción de la lactancia materna. Él considera que se debe mejorar el sistema de salud en su conjunto, brindando capacitación adecuada tanto a los profesionales médicos como al público en general. Destacó que, aunque ha habido un aumento en las tasas de lactancia, este crecimiento no ha sido significativo.

“Cuando tengamos más madres lactando entonces podemos tener un banco de leche”, dijo. Destacó que el proceso de lactancia es fundamental y puede ser complejo.