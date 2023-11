46% de demócratas desaprueba postura de Biden sobre conflicto Israel-Hamás

Casi la mitad de los demócratas desaprueba cómo el presidente Joe Biden está manejando el conflicto entre Israel y Hamás, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, que muestra una profunda división dentro de su partido sobre la guerra.

La encuesta encontró que el 50% de los demócratas aprueba la forma en que Biden ha manejado el conflicto, mientras que el 46% lo desaprueba, y los dos grupos divergen sustancialmente en sus puntos de vista sobre el apoyo de Estados Unidos a Israel. El apoyo a Biden sobre el tema entre los demócratas ha disminuido ligeramente desde agosto, ya que una encuesta de AP-NORC realizada entonces encontró que el 57% de los demócratas aprobaba su manejo del conflicto y el 40% lo desaprobaba.

El ataque de Hamás del 7 de octubre que mató a más de 1,400 personas y la respuesta de Israel en Gaza han creado una cuerda floja política para Biden, quien respalda a Israel pero también lo presiona para que intente limitar las víctimas civiles y permita que la ayuda humanitaria entre a Gaza. Según fuentes palestinas, más de 10,000 palestinos han muerto en esta guerra.

La guerra podría complicar el esfuerzo de reelección de Biden.

Casi 7 de cada 10 demócratas que aprueban la gestión del conflicto por parte de Biden creen que Estados Unidos proporciona actualmente la cantidad adecuada de apoyo a Israel. De quienes lo desaprueban, el 65% dice que Estados Unidos apoya demasiado a Israel. Esa brecha entre los demócratas que aprueban y los que desaprueban se ha ampliado sustancialmente desde la encuesta de agosto.

De los demócratas que aprueban el actuar de Biden, el 76% dice que Hamás tiene mucha responsabilidad en la guerra y el 32% dice lo mismo sobre el gobierno israelí. Los demócratas que desaprueban la postura de Biden creen que gobierno israelí (56%) y Hamás (55%) tienen mayor responsabilidad.

“Sabiendo que el dinero de nuestros impuestos podría estar pagando las armas que están asesinando a miles de niños allí, cada vez es más difícil apoyar a nuestro presidente y a nuestro país en general”, dijo Brie Williamson, una residente de Illinois de 34 años. Williamson dijo que “no veía votar por un republicano”, pero que consideraría otras opciones el próximo año.

Pero Kelly Taylor, de 52 años y originaria de Massachusetts, afirmó su apoyo a Biden: “Creo que está haciendo lo mejor que cualquier presidente podría hacer dada la situación”, dijo.

Las opiniones sobre Biden no parecen afectar el apoyo de los demócratas al establecimiento de un Estado palestino. Biden, al igual que sus predecesores republicanos y demócratas, ha respaldado una “solución de dos Estados”, aunque ninguna administración estadounidense ha dado pasos genuinos hacia ese acuerdo.