Publican informe donde presentan “estrategias de inversión” de los bonistas de la AEE

La Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público publicó su más reciente informe que titularon: “¿Quiénes son los buitres que quieren aumentar la luz?”, en el cual exponen lo que aseguran son las “estrategias de inversión de los actuales bonistas” de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y “cómo buscan extraer ganancias millonarias en el proceso de quiebra del país”.

El informe perfila algunas de las 15 empresas de inversiones financieras que juntas poseen más de $5,000 millones en bonos de la AEE. También, discute la reciente división que se formó entre los fondos buitres con la radicación del nuevo Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) (entre el ‘PREPA Ad Hoc Group’ y el llamado ‘Majority Member PREPA Ad Hoc Group’), y “cómo ambos grupos batallan por proteger y maximizar sus inversiones aumentando la factura de luz”.

En cuanto a los fondos buitres se reveló que la mayoría son valorados en miles de millones de dólares y que compraron la deuda de la AEE en el mercado secundario. Esto después de que la Junta de Control Fiscal presentó la quiebra de la Autoridad, luego del paso del huracán María en el 2017 y de la pandemia del COVID en el 2020. Además, que algunos de ellos siguen aumentando sus inversiones aprovechando la caída de los precios con la presentación del último PAD que recorta la deuda en más de un 70%.

Entre estos fondos se encuentran los financieros como BlackRock Financial Management, GoldenTree Asset Management, Taconic Capital Advisors, Nuveen Asset Management, Goldman Sachs y MacKay Shields.

“Como en otros países, estas empresas multimillonarias se siguen beneficiando de la crisis fiscal y social en Puerto Rico para hacer sus inversiones –cuando los bonos se venden muy por debajo del precio original– ahora, durante el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, los fondos buitre buscan un pago mucho mayor al que ellos pagaron y generar ganancias millonarias exigiendo aumentos injustos en la factura de la luz de los y las puertorriqueñas”, explicó la Lcda. Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.

Además de “exponer su modelo de inversiones extractivas”, el informe destacó otras prácticas de negocio de fondos buitre en otros países. A estas empresas se les conoce también por acusaciones de prácticas de fraude, publicidad engañosa, destacados en compañías petroleras, entre otros.

Prados Rodríguez sostuvo que “el informe demuestra que el modelo de negocio de estas empresas es uno de pura especulación financiera. La estrategia de los buitres es comprar instrumentos de deuda de países y corporaciones gravemente endeudados a precios reducidos durante tiempos de crisis. Una vez que adquieren estos bonos, obstaculizan el proceso de bancarrota, exigiendo una compensación máxima por sus inversiones, sin importar el impacto en la población local. En el caso de BlackRock, Golden Tree y Goldman Sachs pasó en Estados Unidos, Argentina, Grecia y España”.

“En Puerto Rico, Blackrock luego de varias batallas legales finalmente apoya el nuevo Plan de Ajuste de la Junta que reduce el pago de la deuda pero por otro lado aprovechó la caída de los precios que provocó y acaba de anunciar que aumentó su inversión en sobre $37.6 millones. Goldman Sachs por su parte anunció recientemente que tiene bonos de la AEE, en momentos donde se venden en el precio más bajo y busca evitar la confirmación del nuevo plan de ajuste exigiendo un mayor pago”, añadió Prados Rodríguez.

No obstante, agregó que “ninguno de los dos grupos de bonistas, ni los que apoyan el PAD de la Junta ni los que se oponen, representan los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico: ambos quieren aumentar la tarifa de luz y recortar pensiones, sin importarle que el sistema eléctrico se siga deteriorando. Nada justifica que sus recobros vayan por encima del bienestar del pueblo”.

El informe aboga por una mayor transparencia y presenta alternativas legislativas para evitar a estos fondos buitres; insta a que se negocie un Plan de Ajuste no implique aumentos en la factura de la luz ni recortes a las pensiones de los jubilados de la AEE. El mismo se encuentra disponible en la página web de la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público.

La próxima vista judicial donde los representantes legales de los fondos buitre y la jueza Laura Taylor Swain estarán en Puerto Rico será el 14 de noviembre. Por consiguiente, la Campaña No más Aumentos bajo el lema “Buitre Go Home” estarán protestando desde las 9:00 a.m. frente al Tribunal Federal.