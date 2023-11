Rechazo cameral a eliminar de récord criminal primera convicción por posesión de marihuana

La Cámara de Representantes derrotó una medida que buscaba que las primeras convicciones por posesión de marihuana no salgan en antecedentes penales.

El Proyecto de la Cámara 209, de la autoría del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Meléndez Ortiz, tenía como propósito ordenar al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a no incluir en un Certificado de Antecedentes Penales una primera convicción por la posesión de hasta cinco gramos de marihuana para uso personal.

En su turno, el legislador popular, Jorge Rivera Segarra se opuso a la medida alegando que el proyecto de ley es peligroso para la juventud y ciudadanía puertorriqueña.

“Este proyecto es peligroso para nuestra gente y no podemos permitir esto, quitándole seriedad cuando se cometan delitos. Comprar marihuana es ilegal y no podemos seguir adaptando los límites que tiene el Estado para asegurarnos de que esa persona no continúe en el mundo de las drogas”, expuso Rivera Segarra.

Al mismo tiempo, el portavoz de la minoría de la Cámara, Carlos Méndez Núñez destacó que estaría votando en contra de la medida. “Lo que no es bueno para la sociedad, no es bueno. Nuestro Partido Nuevo Progresista es uno conservador y de valores”.

Por su parte, el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Pérez Cordero, resaltó que esta medida atiende un asunto importante. “No podemos seguir marcando a las personas, sino que tenemos que buscar alternativas salubristas y atenderlas de otra manera”.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, Puerto Rico es el quinto país a nivel internacional con la mayor tasa de arrestos por drogas y el tercer país con la mayor tasa de encarcelamiento.

A su vez, resalta que Puerto Rico se asemeja en su alta tasa de encarcelación a Estados Unidos, el país con mayor proporción de su población viviendo en confinamiento. Un número significativo de estas personas encarceladas son por crímenes no violentos asociados al consumo de sustancias.

La medida recibió 23 votos a favor y 19 en contra. El proyecto necesita 26 votos a favor para ser aprobado en la Cámara de Representantes.