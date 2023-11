No causa contra contratistas señalados por evasión contributiva

El juez Glenn Velázquez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan no encontró causa para arresto contra Antonio Cruz Batista y su esposa Evelyn Torres García contratistas y propietarios de dos empresas dedicadas a la industria de la construcción y que en el día de hoy tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Hacienda anunciaron la formulación de cargos contra este.

Según se reportó, el Departamento de Justicia irá en alzada contra esta determinación. Mientras que el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, se mostró sorprendido con la determinación del tribunal.

“Nos sorprende sobremanera la decisión emitida hoy por el Tribunal de San Juan en el caso que el Departamento de Justicia presentó contra Antonio L. Cruz Batista y Evelyn Torres García por evasión y fraude contributivo. El Departamento de Hacienda se sostiene en que Cruz Batista y Torres García incumplieron con sus responsabilidades contributivas en detrimento del erario y de los ciudadanos cumplidores. Apoyo la decisión del Departamento de Justicia de acudir en alzada en este caso y sostenemos que la investigación que realizaron nuestros peritos del Área de Inteligencia y Fraude Contributivo cuenta con pruebas suficientes de violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, expresó Parés Alicea.

“Este resultado es lamentable, pero me impulsa aún más a reiterar el llamado que he hecho, tanto públicamente como por escrito a la Administración de Tribunales, para que coordinemos talleres de capacitación sobre temas contributivos, de manera que los jueces estén mejor orientados al momento de evaluar y adjudicar estos casos. Es muy triste que los esfuerzos que realizan los peritos del Departamento de Hacienda y los fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia se vean frustrados en ocasiones ante las determinaciones de algunos jueces al momento de evaluar y adjudicar la prueba. Las violaciones al Código de Rentas Internas por evasión y fraude contributivo son delitos que tienen el mismo peso que cualquier otro delito de naturaleza criminal. Me rehúso a ser un secretario de Hacienda que funja como mero espectador ante las inequidades sociales que promueven las conductas de personas como estas sin que tengan consecuencias. Yo vine a esta agencia a hacer las cosas distintas y eso es lo que la gente espera de mí”, añadió.

Ambas agencias anunciaron la formulación de ocho cargos criminales por violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico contra Cruz Batista y su esposa, Evelyn Torres García, ambos propietarios de dos empresas dedicadas a la industria de la construcción, Modern Home’s Gallery Inc. y JLGA Construction LLC.

De la investigación se desprende que estos dejaron de reportar al Departamento de Hacienda alrededor de $1.4 millones y adeudan aproximadamente $1 millón al fisco, incluyendo multas y penalidades. La pareja se expone a cumplir ocho años de prisión.

“De manera premeditada, intencional y voluntaria no incluyeron todos sus ingresos en las planillas de Contribución Sobre Ingresos, personales y corporativas, correspondientes al año 2020. Tampoco radicaron las planillas del año 2021, con el fin de evadir y derrotar el pago de contribuciones al Departamento de Hacienda y así defraudar al Gobierno de Puerto Rico”, lee la denuncia presentada por la fiscal Ileana Martínez Rosado, adscrita a la División de Delitos Económicos, dirigida por el fiscal Rodney Ríos Medina.

Actualmente, Cruz Batista enfrenta cargos formulados previamente por fraude en obras de construcción y apropiación ilegal.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, expresó que “con estas omisiones intencionales y dirigidas exclusivamente a derrotar las disposiciones fiscales, ambos imputados se beneficiaron personalmente de aproximadamente $1 millón correspondiente al pago de contribuciones. Quien defrauda al Departamento de Hacienda, defrauda a todos los ciudadanos en la Isla y afecta el desarrollo económico de Puerto Rico. Por esto, el Código de Rentas Internas tipifica esta conducta como delito y hasta impone penas de cárcel. El Departamento de Justicia procurará que sean juzgados conforme a la ley en el tribunal”.

Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, manifestó que incumplieron en varias ocasiones con sus responsabilidades contributivas afectando el desarrollo económico y la prestación de servicios óptimos a todos los ciudadanos. “Llegó el momento de rendir cuentas”, afirmó.

“Desde el 2021, en alianza con el Departamento de Justicia, estamos trabajando en la campaña más férrea contra la evasión contributiva y presentando casos ejemplificadores de varios sectores con diversos esquemas de fraude y evasión como transacciones electrónicas, influencers, asalariados, comerciantes de la industria de autos, fraude con los beneficios del PAN, asesores en inversiones, entre otros. En más de una docena de casos radicados ha habido convicción o causa. Nuestras investigaciones llegan bien documentadas y tenemos el compromiso de continuar trabajando para que todos cumplamos con las obligaciones contributivas, sin permitir que este tipo de personas se salga con la suya y para lograr un sistema de tributación justo y equitativo.”, destacó.

Este caso surge de un referido del Departamento de Justicia, recibido en el Área de Inteligencia de Fraude Contributivo de Hacienda, donde se inicia la investigación en diciembre de 2022, revisando depósitos bancarios, documentos y utilizando toda la información a la que tiene acceso el Departamento. La pesquisa estuvo a cargo de un agente especial fiscal del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, con la fiscal Martínez Rosado.