Denuncian que la AAA ha dejado “a secas” a comunidad en Cidra

La representante del Partido Popular Democrático (PPD), Gretchen Hau, denunció que los residentes del Barrio Rabanal en Cidra llevan una semana sin servicio de agua potable. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) había programado unas reparaciones para proveerles el servicio, pero no las han realizado.

“Es que uno lo cuenta y nadie lo cree. Constantemente la corporación pública está emitiendo anuncios de proyectos y mejoras, y lo cierto es que esta es una situación que afecta particularmente a los pueblos de la montaña. Si hay reparaciones en proceso, lo justo es que programen oasis o camiones cisterna. Sumado a eso, también tenemos otro reclamo de residentes de Barrio Toita de Cidra, donde el servicio de la AAA es intermitente”, expuso la legisladora, Gretchen Marie Hau.

Hau indicó que aunque el Municipio de Cidra cuenta con camiones cisterna no dan a basto.

La también exsenadora por el distrito de Guayama, señaló que le corresponde a los directivos de la corporación pública asegurarse que las comunidades que van a quedarse sin servicio por roturas o reparaciones sean avisadas. Además, agregó que deben estructurar un plan de distribución mediante camiones cisternas, o el establecimiento de oasis en lugares de alto tránsito.

“La misma eficiencia que tienen emitiendo facturas, donde no fallan nunca, es la misma eficiencia que yo reclamo para que provean agua a los residentes de mi distrito. Esta tarde me pude comunicar con Luis González, de Operaciones de la AAA, a quien agradezco su tiempo, pero no tiene manera de saber cuándo regresa al agua al Barrio Rabanal”, enfatizó Hau.

Por otro lado, expuso que “una cosa es lo que sucede a nivel gerencial, fiscal y administrativo de la AAA, y otra diferente es lo que estamos experimentando constantemente, que no hay una cultura de servicio al cliente que sea verdaderamente eficiente. Lamentablemente es uno de los resultados de los monopolios, que al carecer de competencia, no se da la milla extra. Vuelvo y repito la palabra ‘insólito’ porque la AAA vive de una materia prima por la que no ha pagado ni pagará nunca, la produce la naturaleza y ni aún así vemos eficiencia”.