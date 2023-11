“Quiquito” Meléndez asegura que puede convencer al liderato republicano a promover la estadidad

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, aseguró hoy, lunes, en entrevista con Metro al Mediodía que es la mejor opción para representar a la colectividad como comisionado residente en Washington ya que “hay unas necesidades en la capital federal” que solo puede manejar un militante del Partido Republicano.

“Yo creo que el compañero de papeleta del gobernador Pierluisi debería ser un republicano. Yo soy republicano. Me parece a mi que tiene que haber esa comunicación con los sectores conservadores en Washington para de alguna manera corregir los problemas que tenemos con algunos republicanos que están resistentes a la idea de la estadidad para Puerto Rico”, aseveró Meléndez Ortiz.

En diciembre de 2022, en la Cámara baja federal se aprobó un proyecto de ley que iba a permitir a Puerto Rico realizar por primera vez un referendo vinculante con tres opciones: estadidad, independencia y libre asociación. La medida fue aprobada con 233 votos a favor y 191 en contra, siendo muy poco el apoyo republicano. La Cámara alta federal ni siquiera lo atendió. Actualmente, el proyecto fue sometido nuevamente por su autor, el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, y por sus coautores, entre los que se encuentra la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

Aparentemente, en los próximos días, se estará presentando un nuevo proyecto de estatus en el Senado federal que será radicado por el congresista demócrata del estado de Nuevo México, Martin Heinrich. La medida fue impulsado por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

Según explicó el actual representante por acumulación, a los republicanos en el Congreso se les ha vendido la idea de que la isla sería un estado “liberal demócrata”. Para Meléndez Ortiz esta “falsa idea” la ha promulgado el Partido Popular Democrático (PPD), al que acusó de contratar cabilderos con fondos públicos para llevar el mensaje de el país sería “ultraliberal” y que los congresistas puertorriqueños buscaría desalentar el voto republicano en el legislatura bicameral federal.

“Esto (aspirar al puesto) no se me ocurrió a mi ayer o el mes pasado, yo llevo trabajando en Washington desde el tiempo que llevo como representante, 12 años, el trabajo que yo he hecho y las relaciones que he podido cultivar a través del tiempo son las que avivan la posibilidad de hacer un trabajo exitoso en Washington”, sostuvo.

Por otra parte, el aspirante a la comisaría residente puntualizó que no atacará a ninguno de sus contrincantes ya que pertenecen al mismo partido. Al momento, solo el senador novoprogresista, William Villafañe- quien es demócrata- informó que también aspirará al puesto político. Tanto Meléndez como Villafañe se enfrentarán a una primaria para acompañar en la papeleta al actual primer ejecutivo, Pierluisi Urrutia, en su campaña a la reelección.

Mientras, la también aspirante a la gobernación por la Palma, González Colón, dijo ayer, domingo, que esta semana anunciará quién será el candidato que se postulará junto a ella para ocupar el cargo que ocupa actualmente.

“Lo importante es que el liderato de base, la gente, que son los dueños del partido sean los que elijan”, manifestó Meléndez Ortiz en referencia al hecho de que Pierluisi Urrutia no endosó a ninguno de los dos y permitió que sean los electores los que escojan el candidato “idóneo”.

Precisamente, en el día de ayer el legislador anunció su endoso al primer mandatario en la primaria del PNP por la gobernación.

“Al momento de anunciar que me desvinculaba de la campaña de la comisionada residente, había tomado la determinación de mantenerme neutral, en la contienda primarista a la gobernación. No obstante, tras ver el mensaje televisado de la comisionada diciendo que Puerto Rico va por “mal camino”, me hizo instrospeccionar sobre si ello es o no correcto. Esto me llevo a tomar una decisión sobre, cuál de los candidatos a la gobernación es el más indicado para continuar la obra de progreso lograda hasta ahora. He concluido que sin lugar a dudas, la persona indicada es el gobernador Pedro Pierluisi”, comunicó el representante en declaraciones escritas.

“Yo estaba esperando un mensaje que esbozara las razones para justificar su aspiración, incluyendo su ofrecimiento y aquellas áreas donde sus capacidades adelantarían las aspiraciones de los puertorriqueños. Por el contrario, lo que presentó la comisionada fue una embestida de ataques injustos no solo contra el gobernador, sino contra los servidores públicos, nuestros policías, los funcionarios de la rama ejecutiva, nuestros legisladores y los alcaldes progresistas”, agregó.

El pasado mes de septiembre, Meléndez Ortiz salió del equipo de campaña política de González Colón por la llegada del cabildero Elías Sánchez, quien fue uno de los miembros del chat de Telegram que culminó con la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador en el verano del 2019.