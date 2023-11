Presentan medida para aumentar a $12 la hora pago empleados de comedores escolares

El representante José “Memo” González, anunció este lunes, que radicó el Proyecto de la Cámara 1909, el cual aumentaría el salario a los empleados de comedores escolares, a 12 dólares la hora.

“Los empleados de los comedores escolares, esos hombres y mujeres que dedican su vida a asegurarse que nuestros niños estén bien alimentados durante el día de clases; además son estos servidores públicos los que siempre dan la mano en tiempos de emergencia como el paso de huracanes y los terremotos y la pandemia del COVID-19 en el 2020. Nos encontramos en la tercera década del siglo 21 y no es justo que estos trabajadores devengan un sueldo de $8.66 por hora. Nuestra medida les hace justicia ahora, nivelando su salario a $12 la hora”, expresó el Representante.

En Puerto Rico existen unas 856 escuelas públicas en funcionamiento. En marzo de este año, la presente administración otorgó la permanencia a unos 361 empleados de comedores, quienes en promedio ganan alrededor de $1,300 al mes.

González insistió en que se atienda la medida mañana martes con carácter de urgencia en la Cámara Baja, con el objetivo de que el Senado concurra con la misma durante la presente sesión ordinaria que culmina el 17 de noviembre.

“Aumentar el salario de nuestros empleados de comedor no puede esperar hasta julio de 2024. En los pasados meses he dialogado con muchos de estos extraordinarios servidores públicos que me han traído esta disparidad salarial a mi atención. Por eso proponemos se adopten escalas salariales para nuestros empleados de comedor ahora, consistentes con la realidad económica que vivimos en Puerto Rico”, añadió el Representante.

Para Gabriel Rodríguez Aguiló, uno de los coautores, esta iniciativa “es parte de nuestra agenda y vamos a trabajarla para que sea realidad ahora. Sino, será una de las prioridades nuestras en enero de 2025, le vamos hacer justicia a estos trabajadores”.

Otros coautores son el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, junto al actual presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernánez, así como los representantes Wanda Del Valle, Yazzer Morales, entre otros.

Los empleados de comedores trabajan en la División de Comedores Escolares, creada al amparo de la Ley 328 del 15 de abril de 1946, conocida como ‘Ley para Crear la División de Comedores Escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico’. El citado estatuto tiene el propósito principal de establecer la política pública necesaria que asegure el funcionamiento adecuado de los comedores escolares.

El Reglamento 2469 del Departamento de Educación establece las plazas de Trabajador del Servicio de Alimentos I y II (encargado), así como el puesto de Cocinero. Comúnmente estos trabajadores son conocidos como empleados o empleadas del comedor escolar. Estos empleados tienen la función principal de preparar y distribuir el desayuno y almuerzo en los planteles escolares.