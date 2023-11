Quiquito Meléndez anuncia su respaldo a Pedro Pierluisi en las elecciones de 2024

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, anunció hoy, domingo, su apoyo a las aspiraciones de reelección a la gobernación de Pedro Pierluisi Urrutia.

El pasado mes de septiembre, el legislador salió del equipo de campaña política de la también aspirante a la gobernación por la colectividad, Jenniffer González Colón, por la llegada del cabildero Elías Sánchez, quien fue uno de los miembros del chat de Telegram que culminó con la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como primer mandatario en el verano del 2019.

“Al momento de anunciar que me desvinculaba de la campaña de la comisionada residente, había tomado la determinación de mantenerme neutral, en la contienda primarista a la gobernación. No obstante, tras ver el mensaje televisado de la comisionada diciendo que Puerto Rico va por “mal camino”, me hizo instrospeccionar sobre si ello es o no correcto. Esto me llevo a tomar una decisión sobre, cuál de los candidatos a la gobernación es el más indicado para continuar la obra de progreso lograda hasta ahora. He concluido que sin lugar a dudas, la persona indicada es el gobernador Pedro Pierluisi”, aseveró Meléndez en declaraciones escritas.

El endoso de Meléndez es el más reciente de múltiples lideres de la Palma que incluyen a Marcos Fabián, candidato al Senado por acumulación, Jeison Rosa candidato al Alto Cuerpo por el distrito de Aguadilla-Mayagüez, Beto García, alcalde de Moca, y otros colaboradores, quienes originalmente habían expresado su apoyo a la comisionada residente en Washington.

El representante por acumulación puntualizó que esperaba un “mensaje distinto” y no de “ataques políticos” por parte de González Colón hacia Pierluisi Urrutia.

“Yo estaba esperando un mensaje que esbozara las razones para justificar su aspiración, incluyendo su ofrecimiento y aquellas áreas donde sus capacidades adelantarían las aspiraciones de los puertorriqueños. Por el contrario, lo que presentó la comisionada fue una embestida de ataques injustos no solo contra el Gobernador, sino contra los servidores públicos, nuestros policías, los funcionarios de la rama ejecutiva, nuestros legisladores y los alcaldes progresistas”, detalló Meléndez.

El legislador explicó que las expresiones de la comisionada residente “no son consistentes con la realidad”, y han causado un “gran malestar” en el electorado del PNP.

“Como cuestión de hecho, mi análisis sobre la reducción del desempleo, el aumento en la tasa de participación laboral y la aprobación de un proyecto de ley sobre justicia salarial a los empleados del sector público y privado, son logros significativo de esta administración. Igualmente, debo destacar el uso adecuado de los fondos de reconstrucción, la reestructuración de la deuda y el lograr la dirección correcta para salir de la quiebra. Añado a mi análisis la designación de más recursos a nuestros policías, que tanto lo necesitan y su compromiso con la estadidad. Son varios de los factores que me han motivado a endosar las aspiraciones del primer ejecutivo”, sentenció Meléndez.

Meléndez detalló que otro tema que lo llevó a endosar al primer ejecutivo es su trabajo “a favor” de la estadidad. Según manifestó, en los próximos días, se estará presentando un proyecto de estatus en la Cámara alta federal que será radicado por el senador del estado de Nuevo México, Martin Heinrich.

“El esfuerzo del gobernador Pierluisi en lograr la radicación del proyecto de autodeterminación, aun sin el apoyo de los senadores republicanos, valida mi convencimiento que bajo su liderato, estamos en buenas manos”, dijo el representante por acumulación.

El también exvicepresidente del Partido Republicano de Puerto Rico agregó que la “papeleta ideal” para las próximas elecciones de 2024 debe incluir a Pierluisi Urrutia, quien participa del partido Demócrata a nivel nacional, así como un candidato a comisionado residente que sea republicano.

“Estoy convencido que los esfuerzos de Pierluisi en el sector demócrata, junto con un comisionado residente republicano, son piedra angular para convencer al liderato republicano en el Congreso, de que la estadidad es el camino correcto para erradicar la injusticia y disparidad que existe contra los puertorriqueños”, comentó el legislador.