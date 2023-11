Oficializa su candidatura aspirante más joven a una alcaldía por MVC

El aspirante a la alcaldía de Cayey por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Carlos Rivera Santiago, oficializó hoy, domingo, su candidatura, convirtiéndose en la persona más joven en querer liderar un municipio por la colectividad.

Durante el evento, Rivera Santiago hizo un repaso de su vida, experiencias académicas y profesionales al anunciar su aspiración política.

“Es el momento de que la juventud ocupe los espacios. Es hora de que ocurran cambios generacionales, porque es de la única forma que la juventud se quedará y trabajará por Puerto Rico, es por eso que hoy oficializo mi candidatura a la alcaldía de Cayey por Victoria Ciudadana”, dijo el aspirante, quien es estudiante de Derecho en la en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por otro lado, Rivera Santiago señaló el incumplimiento por parte del municipio a la Ley 70 de 1992, que establece que los municipios deben reciclar el 35 por ciento de sus desperdicios sólidos, y a la Ley 77 de 2023, que establece que los municipios entreguen las Ordenanzas Municipales al Sistema Único del Trámite Legislativo (SUTRA).

“Por un lado generamos vertederos clandestinos y no reciclamos ni cinco por ciento de nuestros desperdicios sólidos, y por el otro lado, la transparencia municipal es para los afiliados del Partido Popular Democrático. Esto se acabó, en Cayey estamos cansados y cambiaremos el gobierno para hacerlo funcionar”, expresó el joven líder del MVC.

De igual forma, utilizó su lanzamiento para anunciar su primera iniciativa de campaña denominada la “Ruta Comunitaria”, que busca adentrarse en los 22 barrios del municipio para que sean estos mismos quienes construyan su plataforma de gobierno municipal.

“Al final no votarán por mí, votarán por sus propias ideas. Literalmente, llevaremos a las comunidades al poder”, aseveró Rivera Santiago.

Por último, recordó todos los programas municipales que ayudaban a la juventud y que puntualizó que “ya no existen” e hizo un llamado a las personas a que se hicieran disponibles para asumir una candidatura a la legislatura municipal.

“Ya en Cayey no tenemos una Banda Municipal, no tenemos una cancha bajo techo, no tenemos una escuela de Bellas Artes en óptimas condiciones. Es por eso que tenemos que cambiar a los líderes municipales, y para eso necesitamos que se unan como aspirantes a la legislatura municipal”, concluyó diciendo Rivera Santiago.