Alcalde conservador en Alabama se suicida, tras ser expuesto como ‘drag queen’

Dos días después que un medio conservador publicara que el pastor y alcalde de una pequeña ciudad en Alabama, FL “Bubba” Copeland, tenía un portal en el que se presentaba como una ‘drag queen’, el político se suicidó frente a la Policía el viernes.

Medios en Estados Unidos reseñan el trágico incidente ocurrido en Smiths Station, una ciudad de 6,756 habitantes donde el republicano era alcalde.

Días antes de que se quitase la vida, el medio 1819 News asociado a un Think Tank conservador había publicado imágenes de Copeland en personaje de mujer llamada “Brittini Blaire Summerlin”.

Al ser entrevistado para el artículo, el político dijo que hacía el performance como un “hobby” para liberar el estrés y que solo lo sabía su esposa. “Lo que hago en mi vida privada no tiene nada que ver con lo que hago en mi vida santa”, dijo Copeland al periodista de 1819, Craig Monger. “¿Esto tiene algún efecto para que yo sea alcalde, que a veces me ponga un vestido o a veces me maquille? ¿Tiene eso algo que ver con que yo sea alcalde o pastor?”.

El hombre de 62 años estaba casado y tenía tres hijos. Era pastor en la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Phenix. La misma noche de la publicación, predicó y desde el púlpito habló del asunto. Dijo que fue objeto de un ataque por Internet.

Más adelante, la iglesia se refirió a un “comportamiento antibíblico” en una declaración, según reportan medios en Estados Unidos.

Dos días después, se disparó con un arma de fuego alrededor de las cinco de la tarde frente a los policías que lo seguían durante un control de asistencia social.

Copeland era un reconocido líder de su comunidad. En el año 2019, se reunió con el entonces presidente Donald Trump, quien lo elogió por su manejo de un devastador tornado que arrasó la ciudad.

Prevención al suicidio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el suicidio como: “Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera que sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil” (OMS, 1976).

El suicidio constituye uno de los problemas de mayor impacto en la salud pública a nivel mundial, y a pesar del aumento en las investigaciones y los conocimientos acerca del suicidio y su prevención, el tabú y estigma persisten.

Si te sientes ansioso, preocupado o presentas algún síntoma emocional llama de inmediato a la línea PAS 1-800-981-0023, 9-8-8- (Servicio para personas sordas 1-888-672-7622). Al otro lado del teléfono tendrás expertos de la conducta humana brindándote consejos de gran utilidad. Disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana, libre de costo.