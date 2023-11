PFEI archiva casos de alcaldesa de Gurabo y alcalde de Cataño

PFEI No asignarán FEI al exsecretario de DTOP Carlos Contreras ni al exdirector de ATI Luis Abreu Noble.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) decidió archivar el viernes dos casos: el primero, relacionado con la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, y un terreno donado; y el segundo, contra Julio Alicea Vasallo, alcalde de Cataño, por presuntas alteraciones a la paz.

“El Panel, al considerar la totalidad de la información y recomendaciones, dispuso el archivo de las querellas”, expresó el PFEI en declaraciones escritas.

La Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) recomendó archivar el caso de Rivera Santana tras no encontrar evidencia de negligencia inexcusable de su parte. La querella se fundamentó en la no inscripción de un terreno donado al municipio. Por otro lado, el caso de Alicea Vasallo se fundamentó en no tener jurisdicción para intervenir, según la Ley 2 de 1988.

El terreno en cuestión en Gurabo, conocido como el solar “J”, pertenece a la Urbanización Gran Vista y debe mantenerse como área verde. Respecto al caso de Cataño, las alegaciones presentadas contra el alcalde no cumplían con los requisitos de la ley que crea el PFEI.

El Panel aclaró que, aunque no se llevará a cabo una investigación preliminar en el caso de Cataño, el Departamento de Justicia investiga las alegaciones de la querella en cuanto a presuntas actuaciones del alcalde que no se encuentran bajo la jurisdicción del PFEI. Por su parte, en Gurabo, el Tribunal de Primera Instancia determinó que el solar “J” pertenece a Gran Vista, Inc.

La resolución del PFEI concluyó que se ordena el archivo definitivo de ambos asuntos, sin más trámite.