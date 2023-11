Jesús Manuel Ortiz responde como candidato a la gobernación, aunque aun no oficializa

Dicen que lo que se ve no se pregunta, afirmación que aplicaría al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, y la posibilidad de que aspire a la gobernación en el 2024.

Ortiz llegó a Metro Puerto Rico para responder las preguntas Punto por Punto, y lo hizo posicionándose como aspirante a la gobernación por la Pava, aunque aún no suelta prenda sobre la decisión que ya tomó.

“El momento se acerca. Voy a estar anunciando al país y a los populares, donde yo me quiero proponer para servirle al país”, dijo el representante, quien sostuvo que ha sido disciplinado en enfocarse en la reorganización del PPD antes de anunciar su candidatura.

Sin embargo, da atisbos de que en efecto aspirará a la candidatura principal de la colectividad. “Todo tiene indicar que aquí un proceso sin primarias no es posible o es posible, pero se está acercando el momento en que realmente sea una realidad. (Juan) Zaragoza ha dicho que esa decisión está tomada”, dijo.

Precisamente, a la pregunta sobre cómo se posicionaría en una primaria ante el perfil y experiencia del exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, el presidente del PPD recita su resume político.

“El país me conoce. Yo he participado ya en dos procesos electorales y en cinco procesos internos dentro del Partido Popular. Los populares me han dado el respaldo. Yo fui el miembro de la Junta de Gobierno que más votos sacó en el 2019. Después de eso, fui uno de los únicos dos legisladores de acumulación que entró con más de 140,000 votos en la primaria. Acabo de ganar una primaria a la presidencia del Partido Popular porque me conocen, conocen mi trabajo. Yo soy un trabajador de servicio público honesto. Tengo experiencia en el Ejecutivo y en el Legislativo. Trabajé en La Fortaleza cuatro años. Sé lo que es un gobierno y cómo opera el gobierno. Sé lo que es el problema fiscal del gobierno. El compañero Zaragoza tiene sus atributos, al igual que los otros compañeros. Todos los candidatos tienen sus atributos o fortalezas y sus debilidades. Es parte de la política y de la vida. Al final del camino, yo lo que buscaré es que los electores me evalúen por quien yo soy”, dijo Ortiz.

De hecho, sobre su trabajo legislativo al frente de la Comisión de Gobierno destaca que pudo trabajar y se convirtió en ley una medida que prohíbe la discriminación en los empleos sobre los pacientes de cannabis medicinal.

Sin embargo, ante su potencial candidatura a la gobernación los recaudos para gastos de campaña de Ortiz son ínfimos. Apenas en el trimestre pasado recaudó $353.23, lo que lo ubica en desventaja de cara a una primaria ante Juan Zaragoza y mucho más ante los candidatos del Partido Nuevo Progresistas que acumulan recaudos millonarios.

“El dinero es importante, pero más importantes son los votos”, riposta Ortiz, quien asegura que se ha concentrado en recaudar sobre $100,000 para el PPD y que cuando llegue el momento recaudará el dinero que necesite para llevar su mensaje político.

En ruta a la primaria del PPD, Ortiz agradeció el respaldo de su excontrincnte a la presidencia de la colectividad, Luis Javier Hernández y dijo que confía en contra con la ayuda del expresidente del partido, Charlie Delgado Altieri, quien retiró su aspiración nuevamente a la candidatura a la gobernación. Delgado Altieri había dicho a Metro que se retiraría si Ortiz aspiraba, lo que hubiese representado una primaria de más de dos candidatos. El representante dijo que o hubo tirantez en la reunión con Delgado Altieri, y que, aunque no tenerlo en la papeleta es una pérdida para colectividad, confía en que como vicepresidente del partido el exalcalde de Isabela apoye la nueva jornada de cara a las elecciones del 2024.

A la sentencia de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, sobre la falta de visión de futuro del PPD, Ortiz le salió al paso. Enfatizó que su colectividad es la única con una visión de futuro de atender las necesidades del pueblo fuera del tema del estatus político. Fue más allá al calificar al PPD como el único partido con una renovación en proceso dentro de su liderato.

Precisamente sobre San Juan y el PPD, Ortiz dijo que el incumbente Miguel Romero no debe impacientarse, pues presentarán una candidatura robusta para la capital. Pero, el PPD tiene otros fuegos que atender como: Ponce, Mayagüez y ahora Aguadilla. El presidente de la colectividad dijo que está encaminado a organizar esas importantes plazas. En el caso de Aguadilla, reveló que tuvo una conversación con el alcalde, Julio Roldán, quien está siendo investigado por las autoridades federales.

“Él me da sus explicaciones. Obviamente hay una investigación, las investigaciones a veces terminan en algo concreto y a veces no. Lo que sí yo le pedí al alcalde es que sea claro con su gente que de las explicaciones que son importantes para aclarar lo que se pueda estar diciendo y que siempre me hable con la verdad”, detalló Ortiz.

Lo que sí asegura el presidente del PPD es que se están preparando para el ciclo bajo el escenario del Código Electoral vigente y que no repetirán errores con el voto por correo. Aun evalúan la cantidad de candidatos que presentarán a la Legislatura por acumulación.

Y como ya habla en tono de candidato a la gobernación, prometió que de ganar el PPD los poderes Ejecutivo y Legislativo en las próximas elecciones, derogarán el Código Electoral actual.