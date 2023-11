Abogada motorizada radica su candidatura al Senado

La abogada Roxanna I. Soto Aguilú, conocida como la Abogada Motorizada, radicó su candidatura al Senado por Acumulación bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP).

La noticia fue divulgada por el periodista Julio Rivera Saniel, quien publicó un video en el que aparece Soto Aguilú anunciando que buscará un escaño en el Senado de Puerto Rico.

“La candidata más segura, más penepé, más Rossellista y más laboriosa que tendrá la plancha del Partido Nuevo Progresista para el 2024 para Senadora por Acumulación”, dijo Soto Aguilú.

La abogada indicó que cuenta con el apoyo del exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló y el de su esposa, Beatriz Rosselló.

“Él no me aconsejó, pero sí me felicitó y siempre me bendice para que dé un paso afirmativo estando aquí en Puerto Rico por un mejor país”, sostuvo.

Por otro lado, Soto Aguilú aseguró que se encuentra neutral en la primaria a la gobernación entre Pedro Pierluisi y Jenniffer González. “Ambos son buenas personas, personas que yo les di mi voto de confianza y respeto a ambos”, añadió la abogada.

Soto Aguilú dio a conocer en febrero su interés en aspirar a un escaño en el Senado a través de un video que publicó en sus redes sociales.

“A partir de este momento oficializó mi interés de aspirar por vez primera a un cargo público para el Gobierno de Puerto Rico y conforme a ese interés de servicio desde este momento uno de mis proyectos de contenido social estará dirigido únicamente a mi aspiración al Senado y la discusión de temas de interés que me movieron a tomar esa determinación. Poseo otros proyectos de contenido social que no están relacionados con dicha aspiración y anhelo que sigan contando con su apoyo. Siempre agradecida”, escribió en Facebook.

La también comentarista confirmó que se encuentra evaluando todas las alternativas y que su causa es “poderosa”.

“Si usted interesa enviarme comentarios, sugerencias o meramente ser parte de mi equipo de voluntariados para organizarnos como mi equipo de trabajo en miras a mi candidatura, escríbame a roxannasotoaguilu@abogadamotorizada.com”, añadió.

Soto Aguilú fue reinstalada en el ejercicio de la abogacía tras ser suspendida por término de un año por violaciones a los cánones de ética profesional que entró en vigor el 30 de diciembre del 2021.

A la licenciada se le acusó de inducir a una pareja “a realizar un negocio ilícito donde se desembolsó el pago de $70,000.00 por la adquisición de un bien inmueble que no le pertenecía a la parte vendedora”.

Igualmente, se le imputó “haber autorizado la escritura sin que se hubiese presentado la Planilla de Caudal Relicto en el Departamento de Hacienda, lo que ocurrió el 15 de diciembre de 2008, un año después de que se llevó a cabo el negocio”.

La abogada cobró notoriedad durante el Verano del 2019 por ser la defensora del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Neváres, cuando este tuvo que renunciar tras la publicación del chat de Telegram.