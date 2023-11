Pierluisi no descarta unir fuerzas con Jenniffer González para proyecto de estatus

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, habló el jueves sobre el proyecto HR2757 presentado por la congresista Nydia Margarita Velázquez Serrano, que busca la estadidad para Puerto Rico.

“Precisamente lo que estamos impulsando ahora es que el Senado de Estados Unidos tenga un proyecto similar o igual al HR 2757 que está pendiente ante la Cámara federal”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

El gobernador mencionó que el sector ultraconservador, en particular los seguidores del expresidente Donald John Trump, criticó al gobernador de Florida, Ron DeSantis por un proyecto previo relacionado con el estatus de Puerto Rico. Sin embargo, DeSantis sostiene que el tema debe ser discutido en el Congreso.

“Eso es lo que yo quiero ver en las filas republicanas que se den cuenta que el Congreso no puede seguir ignorando el asunto del estatus de Puerto Rico. Y no meramente diciendo resuelvan ustedes. Así no funciona. El Congreso es el que tiene la última palabra aquí”, señaló.

Añadió que en el Partido Nuevo Progresista (PNP), todos, sin excepción, continuarán luchando por la estadidad y que no hay ninguna división en este tema.

“Así que en las filas estadistas, todos, sin exclusión, vamos a seguir en pie de lucha. Precisamente lo que estamos impulsando ahora es que el Senado de Estados Unidos tenga un proyecto similar o igual al HR 2757 que está pendiente ante la Cámara federal y ahí estaremos todos los penepés y estadistas identificados como republicanos o como demócratas. En este tema en el PNP no hay división alguna. Estamos todos en la misma sintonía”, señaló el gobernador.

Al ser cuestionado sobre una posible reunión con la comisionada residente Jenniffer González Colón, Pierluisi Urrutia indicó que es probable que se encuentren en su próximo viaje a Washington D.C. para discutir el tema del estatus en el Senado.

“Bueno, con toda probabilidad en mi próximo viaje a Washington DC coincidiremos porque estamos hablando, otra vez, de propulsar un proyecto de estatus en el Senado y este tema pudiera ser objeto de discusión entre nosotros”, culminó.