Alcaldesa interina de Ponce pondría las manos en el fuego por Irizarry Pabón

La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Cifre, dijo el jueves que el suspendido alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón no le solicitó dinero, sin embargo, admitió que ha dado “aportaciones” al Partido Popular. Asimismo dijo que pone sus manos en el fuego por él.

Prensa: “¿Usted pondría las manos en el fuego por el alcalde?”.

Cifre: “Sí”.

Prensa: “¿Es inocente?”.

Cifre: “Es inocente”.

Prensa: “¿En algún momento dado antes de llegar a las autoridades llegó a Recursos Humanos, a usted como funcionaria, todo este caso a Recursos Humanos, está en récord?”.

Cifre: “No, aquí en el Municipio no”.

“Yo no estoy quitando espacios, yo estoy cumpliendo con mi deber. Yo estoy asumiendo la responsabilidad de dirigir esta ciudad con las responsabilidades que eso conlleva y que necesitamos todos estar juntos, que si lo hemos hecho bien hasta ayer, lo haremos mejor, porque nuestra ciudad se lo merece”, dijo Cifre en conferencia de prensa.

Asimismo rechazó que el alcalde le haya solicitado dinero.

“El alcalde de Ponce nunca, ni como alcalde ni como candidato ni como doctor ni como amigo, nunca jamás, nunca me solicitó ni pidió dinero alguno. Absolutamente nada. Contestada la pregunta”, dijo.

A modo de respuesta de las expresiones emitidas por el exalcalde Francisco “Ico” Zayas Seijo de que Marlese Cifre no posee las capacidades para dirigir a la ciudad de Ponce y que no ha sido leal, Cifre respondió: “Estamos enfocados en seguir trabajando, aquí está el equipo de trabajo. Este no es un asunto de Marlese Cifre, el alcalde tampoco lo ha hecho solo, lo ha hecho con su equipo de trabajo y lo haremos con nuestro equipo de trabajo, con nuestra gente y vamos a seguir adelante”.

Cuestionada nuevamente sobre si hizo algún pago del préstamo personal del alcalde, Cifre contestó: “El informe del contralor (electoral), todo el mundo ha tenido acceso al mismo. Ahí establece quiénes han dado aportaciones al Partido Popular. Yo he dado aportaciones al Partido Popular”.

Expuso que no ha sido citada ni se le ha llamado para ofrecer declaraciones adicionales sobre el caso. Asimismo dijo desconocer si figurará como testigo en el caso que inició contra Irizarry Pabón.

Cifre, junto al gabinete municipal, convocaron a una conferencia de prensa en la que establecieron la continuidad de los servicios municipales, tras la suspensión de Irizarry Pabón.

El doctor Luis Manuel Irizarry Pabón fue suspendido este miércoles de sus labores como alcalde del Municipio de Ponce por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente OPFEI).

El alcalde fue acusado el martes, luego de que la jueza Adria Cruz Cruz encontrara causa para arresto por cargos presentados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

Por otro lado, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, determinó que el alcalde Irizarry Pabón sería separado de todos sus cargos políticos.

La Oficina del Fiscal Especial Independiente presentó cuatro cargos contra Irizarry Pabón por lo que éste se presentó en la oficina en Hato Rey para ser fichado por supuesto enriquecimiento injustificado y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Se le impuso una fianza de 20 mil dólares en total. La vista preliminar se llevará a cabo el 16 de noviembre.

Desde abril, la Oficina del Fiscal Especial Independiente investiga a Irizarry Pabón, basándose en la recomendación del Departamento de Justicia. El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor sugiere que el alcalde podría haber violado la Ley de Ética Gubernamental y la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

El caso inició con un correo electrónico enviado a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico. En este, se alegaba que el alcalde instruyó a funcionarios municipales para solicitar aportaciones monetarias a empleados de confianza y a aquellos afiliados al Partido Popular Democrático.

La denuncia también sugiere que el dinero recaudado se utilizó para cubrir gastos de campaña electoral de Irizarry Pabón y otros gastos.

Tras expresiones públicas del propio alcalde, el Panel ordenó a Irizarry Pabón que, antes de las 2:00 de la tarde del 3 de noviembre de 2023, explique la razón, si la hubiera, por la cual no deberían suspender el salario y beneficios que recibe como alcalde.

De acuerdo con el Artículo 5.1 del Reglamento de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario Núm. 9124, la causa para arresto es motivo para la suspensión sumaria de un alcalde. Por esta razón, la directora de la UPAD recomendó la suspensión inmediata de empleo y sueldo.