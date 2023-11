Gobernador dice fue “una buena decisión” del FEI suspender al alcalde de Ponce

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que la determinación del Panel del Fiscal Independiente de suspender al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón fue buena.

”Bueno, está pasando lo que entiendo debe pasar, que es que el panel del FEI lo ha suspendido de sus funciones en lo que se dilucida el caso. El alcalde se debe enfocar en su defensa, le asiste el derecho a la presunción de inocencia, pero este caso ciertamente son acusaciones serias, son cargos serios, y va a distraerlo de la misión de administrar el municipio, así que es una buena decisión de parte del panel del FEI”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según Pierluisi Urrutia, Irizarry Pabón debería buscar otro argumento de defensa que no sea culpar al presidente del Partido Nuevo Progresista en Ponce, Pablo Colón.

“Incluso el alcalde ha mencionado al presidente del Comité Municipal en Ponce Pablo Colón. Mi impresión es que ese tipo de ataque no funciona en su defensa, en su defensa es lo que tiene que ver cómo va a negar estas imputaciones, o sea, si es correcto que le pidió o le exigió al personal del municipio que le pagaran un préstamo personal que él había tomado, y si para colmo de males ese es un personal que él contrató, y que entonces luego viene esta situación, eso obviamente es una irregularidad muy seria y está ahora en manos del tribunal. Vino con ese ataque político, pero eso no es así, el FEI no funciona así. Yo respeto mucho la institución del FEI, tanto el panel de exjueces que lo supervisa, que lo administra, como los fiscales especiales independientes, son profesionales y yo los respeto, ellos no se prestan para ese tipo de persecución política, precisamente para eso fue que se creó el FEI, para evitar persecuciones políticas”, sostuvo.

El gobernador insistió en que no se alegra por este tipo de acusaciones.

“Yo no me alegro de que exista corrupción, y tampoco me alegro porque sea, por ejemplo, corrupción de alcaldes identificados con el Partido Popular Democrático, la política no debe caer en eso, o sea, yo lo que creo es que todos debemos repudiar la corrupción, en mi propio partido hemos tenido alcaldes que se han declarado culpables, algunos están hasta cumpliendo por haber fallado, y cuando eso ocurrió yo los denuncié, o sea, me expresé severamente en su contra, así que lo mismo procede con los alcaldes del Partido Popular, no hay diferencia”, expresó.

Sobre la sustitución en el municipio, espera que la vicealcaldesa, Marlese Sifre trabaje como corresponde.

“Ahí lo importante es que proceda la sustitución conforme al derecho, conforme a la reglamentación aplicable, como dije, ahora hay que ver qué sucede con el caso como tal, y la vicealcaldesa tiene la obligación de administrar ese municipio conforme a la ley, y no prestarse a ningún acto indebido, o sea, va a estar bajo la mirilla. Si era de la confianza del alcalde, pues la apariencia está y va a estar bajo la mirilla, así que mejor que todo proceda en orden y conforme a la ley, para evitar más señalamientos o más situaciones irregulares”, sentenció.