Eliezer Molina asegura que regresará a la política si no lo “meten preso”

El excandidato a la gobernación independiente y activista ambiental, Eliezer Molina, aseguró la mañana del miércoles, que no descarta aspirar a un cargo político en las elecciones generales de 2024.

En entrevista con “NotiCentro al amanecer” y WKAQ 580, Molina sostuvo que tiene en mente volver al ruedo político si el gobierno no lo arresta.

“Si esta gente no me meten preso, porque ya tú viste que lo que quieren es meterme tras las rejas, y yo no voy a detener lo que estoy haciendo por una candidatura. Para mí mi país es más importante. Si al momento de las candidaturas todavía esta gente no me están metiendo preso a mí es muy probable que asumamos cualquier tipo de postura entonces para, a nivel administrativo, dar un golpe y sacar estos corruptos de una vez y por todas, así sea de los más intrínseco de nuestro sistema de operación gubernamental”, manifestó Molina.

Este añadió que los políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) “son unos delincuentes al acecho en busca de poder”.

Rodríguez Veve radica su candidatura a la reelección como senadora por acumulación

La senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, radicó su candidatura a la reelección bajo el mismo escaño por a senadora por acumulación en las elecciones del 2024.

Rodríguez Veve quien fue electa por primera vez en el 2020 bajo el partido que fue creado en el 2019 radicó su candidatura como hoy martes.

“Continuaré protegiendo nuestras libertades fundamentales para fortalecer la democracia ante aquellas facciones políticas que se sirven de ella para destruirla desde adentro. Y ante aquellos que no solo quieren un gobierno más grande, más entorpecedor y más empobrecedor, sino también un gobierno estrangulante de las libertades individuales. Con mi voz y acción contundentes no desistiré en combatir las políticas de izquierda y sus remanentes. Así pues, lucharé tenazmente por la libertad de expresión, por la libertad de conciencia y religión, por la libertad de asociación y por la libertad económica de todos los puertorriqueños”, expresó Rodríguez Veve.

A través de declaraciones escritas, la senadora Rodríguez Veve, indicó que su partido cuenta con 13 aspirantes al Senado de Puerto Rico por distrito.

“Es tiempo de reemplazar las mayorías infructuosas que, a pesar de tener el poder para cambiar las cosas, no están dispuestas a hacerlo. ¡Necesitamos más legisladores que defiendan lo importante!”, expresó.