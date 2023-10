LUMA Energy no utilizará hallazgos del PR100 para su PIR

LUMA Energy aseguró hoy que no pretende utilizar los hallazgos presentados en el estudio realizado por el Departamento de Energía Federal para una transicion de 100 por ciento energía renovable para Puerto Rico (Archivo)

Durante la conferencia técnica de hoy del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para discutir los requisitos y recursos de LUMA Energy para entregar su Plan Integrado de Recursos (PIR) en mazo próximo, el consorcio energético aseguró al organismo fiscalizador del gobierno que los datos recopilados en el Estudio de Resiliencia de la Red de Puerto Rico y Transiciones hacia Energía 100 Por Ciento Renovable (PR100) no serán utilizados en el proceso de creación del PIR.

PR100 fue un estudio comisionado a dos años y liderado por el Departamento de Energía Federal (DOE, en inglés) y avalado localmente por el NEPR y el gobierno de Puerto Rico, que pretendía marcar la hoja de ruta para convertir el archipiélago en uno que utilizara energía 100 por ciento renovable para 2050. No obstante, durante la vista de hoy, LUMA dejó meridianamente claro de que no pretende utilizar la información provista por el estudio como base para realizar su análisis para el PIR.

“El trabajo del PR100 en el análisis de transmisión y distribución en realidad aún está en curso, al igual que todos los demás trabajos para llegar a una conclusión, pero nos han proporcionado información a través del proceso del grupo asesor y, en base a eso, creemos que habrá muy buena información y muy buenos hallazgos”, aseguró Michael Mound, asesor y líder técnico del IRP para LUMA Energy.

“Estamos planeando utilizar nuestro propio análisis de distribución y análisis de alojamiento que estamos haciendo ahora, así como el trabajo de transmisión que ya se ha completado y el trabajo inicial que continuaremos a través del proceso PIR para proporcionar el análisis específico de la capacidad de transmisión del sistema y su capacidad para mover energía desde los lugares de generación a los lugares de carga en toda la isla”, explicó el funcionario de LUMA.

Luego del anuncio, la comisionada del NEPR, Lilian Mateo, cuestionó al funcionario de LUMA el por qué no se utilizarían los hallazgos y los datos recopilados por el PR100.

“No queremos que exista la idea errónea de que este es un proceso en el que el PR100 será adoptado y simplemente aprobado. De todos modos, ese no era el propósito de PR100, pero queremos aclarar esto desde el principio para que la gente pueda entender su propósito y cómo lo usará en el trabajo que nos presentará más adelante en marzo”, aclaró Mateo.

Mound aclaró, sin embargo, que la información recopilada por el PR100 ha sido valiosa y recalcó que LUMA no tiene intenciones de recopilar la información utilizando sus propias fuentes.

“Estamos de acuerdo en que el PR100 ha realizado un buen trabajo que será valioso para Puerto Rico, pero la respuesta es que no, no estamos adoptando las conclusiones y resultados del PR100 como parte del PIR, sino que analizamos selectivamente los pronósticos que se han realizado y luego revisamos las conclusiones y la metodología para escoger selectivamente los hallazgos”, explicó el funcionario de LUMA.

Mound recordó que, a pesar de que el estudio ya concluyó, los resultados del PR100 aún no han sido publicados.

“Pero, nuevamente, el análisis de los insumos en esta presentación fue útil y creemos que es probable que podamos aprovechar esos pronósticos y suposiciones. Los resultados no, primero porque aún no están disponibles y segundo porque vamos a estar haciendo nuestro propio modelado”, recalcó a la vez que indicó que esperan encontrar similitudes entre los hallazgos de su estudio y los del PR100.

Esperamos algunas similitudes en los resultados, esperamos que haya algunas similitudes, pero su dirección y los estatutos del esfuerzo PR100 fueron diferentes a la dirección y el propósito del IRP y lo reconocimos y por esa razón no podemos esperar simplemente adóptalo.

Luego de un breve receso de los comisionados de apenas un par de minutos, Mateo aclaró la postura del NEPR en cuanto a la utilización del PR100 para el desarrollo del PIR que deberá entregar LUMA el año que viene.

“Solo para dejar las cosas claras, la NEPR participó en el esfuerzo PR100 en colaboración con el DOE y es cierto que no tenemos los resultados de los estudios, tenemos el mismo nivel de información que tienen todos los que están participando en el proceso, y no hemos hecho muchos juicios ni adjudicado nada sobre ese proceso porque no es un proceso ante nosotros, es un esfuerzo que agradecemos, apreciamos y será útil durante el PIR”, indicó Mateo.

“No queremos que nadie entienda con esta aclaración que le estamos diciendo a LUMA que utilice esta o aquella parte del PR100. Toda esa información está disponible para ustedes (LUMA), lo que intenté confirmar es que cualquier información que incluyan en la propuesta del PIR la están defendiendo según su propio criterio técnico. No importa de dónde vino, si fue de su análisis, del PR100 o de cualquier otro análisis o modelado. Para que quede claro, LUMA puede utilizar cualquier información que necesite y que considere necesaria”, añadió la comisionada mientras insistió en que no es la función del NEPR la de recomendar el uso de alguna de esta información en particular.