Luis Irizarry Pabón: “Seguimos como alcalde hasta que Dios quiera”

El alcalde de Ponce Luis Manuel Irizarry Pabón afirmó este martes, luego de que el tribunal decretara causa para arresto en los cuatro cargos presentados por el Fiscal Especial independiente (FEI), que continuará como alcalde “hasta que Dios quiera”.

“Definitivamente esto es una componenda en contra este alcalde, de personas que en su momento dado, se va a probar que cometieron delitos”, comentó Irizarry Pabón al salir de sala.

“Seguimos como alcalde hasta que Dios quiera”, añadió.

“El contralor electoral determinó que el préstamo era un préstamo de campaña y que las contribuciones o el dinero que se utilizó para pagarlo era contribución de campaña. Así que, no era un préstamo personal. Miren, el alcalde en su campaña puso más del 60 por ciento de los dineros de campaña de su bolsillo. Puso más de 100,000 dólares del dinero de su bolsillo para pagar su propia campaña. Así que, diga a mí ustedes que 30,000 pesos, sí puso ciento y pico de mil dólares para pagar su campaña, cómo es posible que por 30,000 pesos y no son 30,000 pesos de lo que se le imputaron, son 6,000 pesos de contribuciones para pagar ese préstamo. Préstamo que estableció el contralor electoral que era un préstamo de campaña porque se depositó en la campaña. Ahora, ¿por qué no se depositó completo? Esperen a la Vista Preliminar para que lo vean. Porque, ¿quién se quedó con los chavos? Vamos a ver, no fue el alcalde”, dijo Andreu Fuentes.

La jueza Adria Cruz, del Tribunal de Ponce determinó causa para arresto en cuatro cargos y estableció una fianza de 20 mil dólares. Los cargos fueron presentados por las Fiscales Especiales Independientes, Zulma Fúster Troche e Ileana Agudo Calderón, por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y Enriquecimiento Ilícito.

Los delitos incluyen el uso indebido de fondos y propiedades públicas, y el requerimiento de contribuciones económicas a otros servidores públicos para actividades políticas.

“Lo que ocurre es que esto no es un caso como pretende la defensa traerlo, un caso de donativos políticos. Aquí los empleados no estaban haciendo un donativo voluntario. Aquí los empleados fueron obligados por el alcalde, fueron instrucciones específicas del alcalde de que tenían que pagarles de préstamo y no era un préstamo para campaña, era un préstamo personal como ustedes pudieron ver de la prueba. Un préstamo que el originó en el Banco Popular y fue firmado por él y la obligación era de é, no era el comité de campaña ni de ninguna otra persona era de él, personal”, dijo Fúster a preguntas de la prensa.

“Bueno, no lo dije yo, lo dicen los documentos del préstamo. Aquí hay veintitrés declaraciones juradas entre las cuales hay muchas de empleados diciendo que el alcalde les dio instrucciones”, añadió.

Irizarry Pabón será fichado el miércoles, en el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente a las 10:00 de la mañana.

La Vista Preliminar ha sido programada para el 16 de noviembre de 2023.