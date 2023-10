Comisionada electoral de PNP asegura que José Luis Dalmau perdió su caso contra la CEE

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, aseveró en entrevista con Metro al Mediodía que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, perdió el caso donde solicitaba que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika Padilla Rivera, no continuara en la jefatura del ente electoral.

La pasada semana, el líder senatorial sometió una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan contra Padilla Rivera; la CEE y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, solicitando que se declarara vacante la plaza de presidencia de la CEE; que se le ordenara al primer ejecutivo nominar candidatos para dicho puesto; que se señalara una vista de “injunction” preliminar y que se le ordenara a la jueza a que se abstuviera de continuar ejerciendo el cargo.

“Hablo por mi, aquí se desestimó una demanda, no hay una orden en contra del gobernador, no hay una orden en contra de la presidenta de la Comisión porque cuando tu desestimas una demanda, tu no provees ninguno de los remedios solicitados, en este caso, por el presidente del Senado”, puntualizó la comisionada electoral del PNP.

“El presidente del Senado perdió su caso”, sentenció.

El pasado viernes, el juez Alfonso Martínez Piovanetti del TPI de San Juan desestimó la demanda e indicó que la presidencia de la jueza Padilla Rivara “puede extenderse hasta tanto se nombre y tome posesión un presidente en propiedad, o hasta que se levante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa que actualmente está en curso y que culmina el 14 de noviembre de 2023, lo que ocurra primero.”

Además, Martínez Piovanetti aclaró que “tampoco se ha demostrado en términos evidenciarios que la presidenta alterna se proponga a continuar ejerciendo indefinidamente las prerrogativas de la presidencia bajo un interinato más allá de esa fecha; ni tampoco que el gobernador se haya negado realizar esfuerzos adicionales para nominar a algún candidato para cubrir la vacante.”

El magistrado determinó que “las solicitudes de injunction y de mandamus que presentó la Cámara Alta en contra de estos funcionarios del Poder Ejecutivo son prematuras e improcedentes en estos momentos.” Añadió que “no procede conceder un remedio judicial en estos momentos, pues ello pudiera interferir a destiempo con el proceso constitucional de nombramientos y de consejo y consentimiento que corresponde a las otras ramas del gobierno, en contravención a la separación de poderes.”

La decisión final del juez fue “se dicta la presente sentencia mediante la cual se ordena la desestimación y el archivo del presente caso.”

Por su parte, Santo Domingo denunció que el presidente senatorial está desinformando a los medios de comunicación luego de que alegar el viernes que el Tribunal resolvió que el interinato Padilla Rivera tiene fecha de expiración- el 14 de noviembre de 2023- y que el gobernador tiene el deber de nominar a una persona al cargo en propiedad y el Senado debe evaluarlo.

“La sentencia lo que dice es ´te desestimé, no te estoy proveyendo nada´. El único remedio que tendría el presidente del Senado es volver a presentar un pleito a partir del 15 de noviembre”, sostuvo.

La controversia abordada por el Tribunal giró en torno a las funciones que puede realizar la presidenta alterna de la CEE después de la renuncia del presidente en propiedad. El Alto Cuerpo argumentó que el término en el que la presidenta alterna podía ocupar interinamente la presidencia venció, por lo tanto, estaba usurpando un cargo para el cual no fue nominada, ni confirmada.

Por otro lado, Pierluisi Urrutia y la jueza Padilla sostenían que el Código Electoral de 2020 permitía a la presidenta alterna ejercer de manera temporal las funciones del presidente hasta que se nombre un sucesor para la vacante.

¿El gobernador apelará la decisión del TPI?

En el día de ayer, lunes, se le preguntó a Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa si apelará la decisión del juez Martínez Piovanetti y alegó que, al momento, “que al momento no hay necesidad de apelar”.

“Eso está bajo evaluación del equipo legal. O sea que todavía yo no, yo personalmente no he tomado una decisión al respecto. Es el equipo legal el que me recomendará si hay que apelar esa decisión o no. Me da la impresión, que al momento no hay necesidad de apelar. La juez Padilla continúa a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones”, manifestó el primer mandatario.

Según explicó la comisionada electoral de la Palma, durante esta semana, el equipo legal se reunirá con el gobernador para realizarle una recomendación, aunque no precisó cuál sería.

“Nosotros vamos a sostener una reunión en esta semana para hacerle una recomendación al gobernador. Al final, la determinación va a ser la de él, porque él es el Ejecutivo”, comunicó Santo Domingo.