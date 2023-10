Jessika Padilla asegura estar disponible para convertirse en Presidenta de la CEE en propiedad

Luego de que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimara la demanda presentada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en relación al interinato en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la Presidenta Alterna, Jessika Padilla Rivera dijo que se mantendrá en el cargo hasta que se diga lo contrario y aseguró estar disponible para convertirse en presidenta de la CEE en propiedad.

La sentencia del tribunal dispone que el interinato en la presidencia de la CEE puede extenderse hasta que se nombre y tome posesión un presidente en propiedad o hasta que se levante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa que actualmente está en curso y que culmina el 14 de noviembre de 2023, lo que ocurra primero.

Esto ya que, Dalmau Santiago sometió la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan solicitando que se declare vacante la plaza de presidencia de la CEE; que se le ordene al primer ejecutivo nominar candidatos para dicho puesto; que señale una vista de injunction preliminar, para que las partes demandadas comparezcan a mostrar causa por la cual no deban concederse los remedios solicitados y, luego de celebrada ésta, emita la orden de que la jueza Padilla Rivera se abstenga de continuar ejerciendo las facultades del cargo.

“Yo siempre he dicho que estaré disponible (para convertirse en Presidenta de la CEE), en este momento nosotros estamos destinados a funciones, entendemos que hay un camino que recorrer, que ya comenzó”, dijo y comparó la Comisión Estatal de Elecciones con un tren que ya arrancó, resaltando la importancia de seguir trabajando y cumpliendo con sus responsabilidades. “El tiempo es un tesoro que no podemos comprar, por ende, no lo podemos perder, así que seguimos haciendo lo que tenemos que hacer”, enfatizó.

La Presidenta Alterna reafirmó su compromiso con sus deberes y facultades, subrayando que no está usurpando las prerrogativas de la presidencia en la actualidad.

“Si el gobernador Pedro Pierluisi, me nombra en propiedad, nada detiene el asunto de continuar ejerciendo las funciones que el código así me establece hacer”, afirmó Padilla Rivera. “Continuaremos ejerciendo las funciones hasta tanto en cuanto otra cosa no se disponga. Yo siempre he dicho que estaré disponible”.

Padilla Rivera expresó su compromiso con su deber como presidenta alterna, subrayando que su rol principal es sustituir al presidente de la CEE cuando este no se encuentre disponible, tal como lo establece el código electoral. “Continuaré en el cargo hasta que se disponga lo contrario”, afirmó.

La Presidenta Alterna también aclaró que la sentencia del tribunal no emite una orden directa hacia su persona, pero afirmó que acatará cualquier orden que se emita. “Yo continúo ejerciendo las funciones de presidenta alterna, que es sustituir al presidente cuando este no esté, lo cual es lo que sucede en este momento”, dijo.

Anteriormente el juez Alfonso Martínez Piovanetti señaló que “no es correcto el planteamiento de que la referida funcionaria se encuentra usurpando las prerrogativas de la presidencia en la actualidad.”

La controversia abordada por el Tribunal giró en torno a las funciones que puede realizar la Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) después de la renuncia del Presidente en propiedad. El Senado argumentó que el término en el que la Presidenta Alterna podía ocupar interinamente la presidencia ya había vencido y, por lo tanto, estaba usurpando un cargo para el cual no fue confirmada. Por otro lado, el Gobernador y la Presidenta Alterna sostenían que el Código Electoral permitía a la Presidenta Alterna ejercer de manera temporal las funciones del Presidente hasta que se nombre un sucesor para la vacante.