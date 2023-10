Corrección entrega 12 canes a Unidad Canina para detección contrabando en las cárceles

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) entregó este lunes, 12 canes a la Unidad Canina para intensificar sus operaciones de seguridad y detección de contrabando en las cárceles de la isla. A su vez, estos canes fueron asignados a igual número de oficiales correccionales quienes fueron capacitados para su manejo en la Academia Ramos y Morales en Ponce.

Ana Escobar Pabón, secretaria del DCR, informó que la inversión realizada por el DCR en la adquisición de estos canes y el equipo para su cuidado ascendió a casi $106 mil. “Hoy nuestros oficiales reciben un can entrenado y equipo como jaulas, collares, tazones, cadenas y cepillos, entre otros para que ese can tenga garantizado un ambiente óptimo y favorable. Asimismo estos oficiales recibieron adiestramiento en manejo del can y la correa, búsqueda en áreas abiertas, estructuras y vehículos e inspección de personas por lo que estamos listos para que comiencen con sus tareas”, señaló.

Como parte de esta iniciativa de seguridad, la secretaria mencionó que el DCR adquirió 25 vehículos tipo SUV a un costo aproximado de $750 mil. De estas unidades, 12 se asignaron a los oficiales manejadores de canes para su transporte a las distintas instituciones correccionales en las cuales prestarán servicios a partir de hoy.

Escobar Pabón indicó que los canes serán destacados de manera estratégica a diferentes complejos correccionales en labores de prevención y detección de entrada contrabando. Con esta entrega, el DCR aumentó su Unidad Canina a un total de 33 canes y 65 oficiales de custodia.

“Esta iniciativa es parte del compromiso continuo del DCR de mejorar la eficiencia operativa y garantizar la integridad de sus operaciones en beneficio de la sociedad”, concluyó la secretaria.