“Al momento, no hay necesidad de apelar”: Gobernador sobre determinación judicial de la presidencia CEE

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que por el momento no va a apelar la determinación del juez del Tribunal de Primera Instancia, Alfonso Martinez Piovanetti, sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Eso está bajo evaluación del equipo legal. O sea que todavía yo no, yo personalmente no he tomado una decisión al respecto. Es el equipo legal el que me recomendará si hay que apelar esa decisión o no. Me da la impresión, que al momento no hay necesidad de apelar. La juez Padilla continúa a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El viernes, el juez Martínez Piovanetti sostuvo que la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla Rivera puede permanecer en el cargo hasta el día que culmina la Sesión Ordinaria el 14 de noviembre. Pierluisi Urrutia insistió que está disponible para reunirse con los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado para presentar a una persona que pueda ocupar la posición, luego de la renuncia de Francisco Rosado Colomer.

“Y como yo he dicho anteriormente, yo siempre estoy disponible para dialogar, por ejemplo, con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, si quieren dialogar sobre nombramientos pendientes en la Comisión Estatal de Elecciones, o sea, no descarto que hacer algún nombramiento a futuro. Lo que sí es que en todo momento lo que yo he estado velando es que no se desarticule la comisión, que no se quede descabezada por eso. En lo que se hace en otros nombramientos, pues la juez Padilla seguirá a cargo”, expresó.

Según el gobernador, por lo menos la continuidad de los trabajos en la Comisión Estatal de Elecciones no se afectaron con la determinación judicial.

“Porque una alternativa que gracias a Dios no ocurrió era que dijera que la jueza Padilla no podía continuar ejerciendo el cargo de presidenta de la comisión y ese no fue el caso. Ese aspecto es positivo, o sea, ella sigue a cargo de la comisión, o sea que se mantiene la estabilidad en la comisión. En cuanto a allá, qué va a suceder de aquí a el fin de la sesión legislativa en curso, pues yo reitero que siempre estoy disponible al diálogo, de igual manera no descarto hacer otros nombramientos que. Así que no voy a especular más allá de eso”, mencionó.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago demandó al gobernador y a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), por entender que la negativa del gobernador de someter nuevos nombramientos, procura que la presidenta alterna de la CEE ocupe el cargo de la presidencia de la CEE indefinidamente, sin haber sido nombrada ni confirmada para ese puesto en clara violación a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El juez Martínez Piovanetti desestimó la demanda presentada por el presidente del Senado.