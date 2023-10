LO ÚLTIMO: Conoce las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

El ejército israelí intensificó sus ataques en Gaza, incluida la zona en torno a su hospital más grande, mientras miles de personas desesperadas allanaban almacenes de ayuda en el asediado territorio para conseguir comida y artículos básicos.

Mucha gente recuperó los servicios telefónico y de internet el domingo después de que los ataques aéreos israelíes cortaran la mayoría de las comunicaciones en el territorio el viernes por la noche.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el sábado una “segunda fase” en la guerra de 3 semanas entre Israel y Hamás, y dijo que Israel estaba decidido a recuperar los 229 rehenes capturados por Hamás durante su cruento ataque del 7 de octubre. Cuatro han sido liberados.

La cifra de muertos palestinos superó las 8.000 personas, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud en Gaza. En la Cisjordania ocupada han muerto más de 110 palestinos en episodios de violencia y redadas israelíes. El domingo, un colono judío baleó de muerte a un hombre palestino que cosechaba aceitunas cerca de la ciudad de Naplusa.

Más de 1.400 personas fueron asesinadas en Israel durante una incursión sorpresa de milicianos de Hamás, incluidos al menos 310 soldados, según el gobierno israelí.

A continuación, los sucesos más relevantes sobre la guerra en Gaza:

PERIODISTAS EN LÍBANO FUERON “ATACADOS EXPLÍCITAMENTE” EN OFENSIVA LETAL CERCA DE LA FRONTERA ISRAELÍ, DICE GRUPO

BEIRUT — Un análisis de evidencia en video, y de testimonios de testigos en el lugar donde ocurrieron los ataques en los que murieron un periodista y otros seis resultaron heridos en el sur de Líbano este mes, halló que los reporteros fueron “atacados específicamente”, señaló el grupo activista Reporteros Sin Fronteras en un comunicado el domingo.

Issam Abdallah, reportero de la agencia noticiosa Reuters, fue asesinado cerca del poblado de Alma al Shaab mientras cubría una balacera entre soldados israelíes y miembros del grupo extremista Hezbollah de Líbano junto a la frontera.

“Dos ataques en el mismo lugar en un espacio de tiempo tan breve... provenientes de la misma dirección, indican claramente un ataque preciso en dirección a un blanco”, se afirma en el comunicado.

El análisis halló que los periodistas habían estado de pie y grabando sobre una colina durante más de una hora hasta que recibieron los impactos con unos 37 y 38 segundos de diferencia, ambos provenientes del este, que es hacia donde se encuentra la frontera de Israel. En el primero murió Abdallah; el segundo alcanzó un vehículo perteneciente a un equipo de la cadena noticiosa Al Jazeera, lesionando a los periodistas que estaban de pie junto a él, señaló el comunicado. Hizo notar que los reporteros portaban cascos y chalecos con el letrero “prensa”, y el automóvil tenía la palabra “prensa” en el techo.

Dijo también que testigos reportaron haber visto a un helicóptero israelí sobrevolar el lugar poco antes de los ataques. El reporte no responsabilizó específicamente a Israel del ataque, y sólo mencionó que la investigación está en curso.

Las fuerzas armadas israelíes no respondieron de inmediato el domingo a una solicitud de comentarios sobre el análisis.

El teniente coronel Richard Hecht, portavoz militar, dijo previamente que Israel estaba “examinando” el episodio. No confirmó que los periodistas habían sido alcanzados por proyectiles israelíes, pero sí calificó el incidente de “trágico”.

CONVOY DE AYUDA DE LA CRUZ ROJA LLEGA A HOSPITAL DEL SUR DE GAZA POR PRIMERA VEZ

JAN YUNIS, Franja de Gaza — Un convoy de ayuda formado por camiones del Comité Internacional de la Cruz Roja llegó el domingo al hacinado hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, trayendo consigo suministros médicos vitales a los departamentos de urgencias y salas de operaciones.

“Este es el primer convoy de ayuda en llegar al complejo médico Nasser a través de la asociación de la Cruz Roja”, declaró el doctor Nahed Abu Taemma, director del hospital. Médicos en las instalaciones dijeron que, además de atender a muchos heridos, el edificio también hace las veces de refugio para miles de civiles que no tienen a dónde ir.

“Lo más importante en esta escasez es la anestesia, los dispositivos para corregir huesos, los dispositivos para unidades de cuidados intensivos”, todos los cuales escasean, señaló.

El CICR ha dicho que 10 miembros de su personal, incluido un equipo de cirugía, ingresaron a Gaza el viernes a través del cruce fronterizo de Rafah.

AUMENTA NÚMERO DE NIÑOS ASESINADOS EN GAZA EN GUERRA ISRAEL-GAZA

El número de niños asesinados en la bloqueada Franja de Gaza desde el inicio de la guerra Hamás-Israel a principios de este mes ha superado el número de niños muertos en conflictos armados cada año a nivel mundial desde 2019, reveló el domingo la organización benéfica internacional Save the Children.

En un comunicado, la organización benéfica dio a conocer cifras del Ministerio de Salud de Gaza de que al menos 3.195 niños han muerto en la guerra que se desató tras un ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre. También mencionó las muertes de 33 niños en la ocupada Cisjordania y 29 niños asesinados en Israel.

“Las cifras son desgarradoras y, dado que la violencia no sólo continúa sino que se expande en Gaza en este momento, muchos más niños siguen en grave riesgo”, dijo en un comunicado el director nacional de Save the Children en el territorio palestino ocupado, Jason Lee. “La muerte de un niño es demasiada, pero se trata de violaciones graves de proporciones épicas. Un alto el fuego es la única manera de garantizar su seguridad”.

MEDIA LUNA ROJA PALESTINA AFIRMA QUE ATAQUES ISRAELÍES DAÑARON PARTES DE HOSPITAL EN GAZA

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina afirmó que los ataques israelíes del domingo dañaron secciones del abarrotado Hospital Al-Quds en la ciudad de Gaza, después de recibir dos llamadas telefónicas del ejército israelí para evacuar.

Un vídeo que la Media Luna Roja publicó en X, antes Twitter, del hospital después de los ataques muestra habitaciones cubiertas de escombros y polvo y las ventanas rotas. La gente se cubría nariz y boca, presa del pánico, mientras intentaban salir del hospital con sus hijos.

La administración del hospital dirigida por la PRCS dijo que evacuar el hospital era imposible, ya que entre sus cientos de pacientes se encontraban niños en incubadoras y heridos en la unidad de cuidados intensivos. En un comunicado, dijo que muchas de las 14.000 personas que buscan refugio allí son palestinos desplazados por la actual guerra entre Hamás e Israel.

SECRETARIOGENERAL DE ONU REITERA LLAMADO A CESE DE FUEGO HUMANITARIO

El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que “el mundo está siendo testigo de una catástrofe humanitaria que está teniendo lugar ante nuestros ojos” en Gaza, con más de dos millones de personas privadas de lo esencial para la vida y sometidas a bombardeos implacables.

“Insto a todos aquellos con responsabilidad a que se alejen del abismo”, dijo a los periodistas en una reunión con el primer ministro de Nepal en Katmandú el domingo. “Debemos unir fuerzas para poner fin a esta pesadilla para el pueblo de Gaza, Israel y todos los afectados en todo el mundo”.

ISRAEL AFIRMA QUE MATÓ A COMBATIENTES DE HAMÁS CERCA DE CRUCE DE EREZ

El ejército de Israel indicó el domingo que las fuerzas terrestres mataron a varios combatientes de Hamás cuando salían de un túnel cerca del cruce de Erez, que solía ser el único pasaje peatonal que salía del enclave costero hacia Israel antes que fuera destruido en los combates. Se desconoce cuántos milicianos murieron a manos de las fuerzas israelíes.

Videos de la operación terrestre publicados por el ejército israelí mostraban tanques de guerra atravesando pequeñas colinas arenosas y excavadoras limpiando montañas de escombros. Hamás tiene una extensa red de túneles debajo de Gaza donde se cree que almacena armas, alimentos y otros suministros.

FISCAL JEFE DE CPI VISITA FRONTERA EGIPTO-GAZA

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó el domingo el punto fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza, dijo un alto funcionario egipcio.

El funcionario indicó que Khan inspeccionó el cruce e informó sobre los daños causados por los ataques aéreos israelíes al lado palestino. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

La oficina de Khan abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza en la guerra de 2014. Está previsto que hable sobre su viaje a la frontera egipcia con Gaza en una conferencia de prensa en El Cairo el domingo por la tarde.

MINISTERIO DE SALUD DE GAZA ELEVA A 8.000 CIFRA DE PALESTINOS MUERTOS EN EL TERRITORIO

Más de 8.000 palestinos han muerto desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre, según indicó el domingo el Ministerio de Salud en Gaza, gobernada por Hamás.

La cifra llegó a 8.005 palestinos, incluidos más de 3.300 menores y unas 2.000 mujeres.

El Ministerio de Salud forma parte del gobierno de Hamás, pero incluye a médicos y funcionarios veteranos que no están afiliados al grupo. Sus cifras de víctimas en guerras previas han sido refrendadas por el escrutinio de Naciones Unidas, investigaciones independientes e incluso los conteos israelíes.

El ministerio publicó detallados registros la semana pasada que mostraban los nombres, edades y números de emergencia de la mayoría de las muertes que ha documentado, y señaló que algunos cuerpos aún no habían sido identificados.

Más de 1.400 personas han muerto del lado israelí, la inmensa mayoría civiles asesinados por Hamás en su sangrienta incursión a Israel del 7 de octubre.

MEDIA LUNA ROJA PALESTINA DICE QUE ISRAEL ORDENA EVACUAR HOSPITAL DE GAZA

JERUSALÉN - El hospital de Al Quds, en Ciudad de Gaza, recibió el domingo por la mañana dos llamadas de las autoridades israelíes exigiendo su evacuación, según una portavoz de la Media Luna Roja Palestina (PRCS, por sus siglas en inglés).

Las llamadas suponían una “amenaza clara y directa de que el hospital debe ser evacuado de inmediato, de lo contrario la PRCS asume plena responsabilidad por las vidas de todo el mundo en el hospital”, indicó la organización en un comunicado.

Los ataques aéreos israelíes se han incrementado en la zona desde el domingo por la mañana y golpeado edificios incluso a 50 metros (yardas) de distancia, señaló la vocera Nebal Farsakh.

En este momento había 12.000 personas refugiadas en el hospital, añadió. La unidad de cuidados intensivos estaba ocupada principalmente por niños heridos en los bombardeos más recientes. “La mayoría están conectados a máquinas de oxígeno”, dijo. “Evacuarlos sería matarlos”.

El ejército israelí no hizo comentarios el domingo en un primer momento. El ejército ha dicho a en torno a un millón de personas que evacuen a la zona sur de la Franja de Gaza antes de una invasión terrestre.

ONU DICE QUE MILES DE PERSONAS ALLANAN SUS ALMACENES EN GAZA PARA LLEVARSE COMIDA

DEIR AL BALAH, Franja de Gaza - La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dijo que miles de personas se abrieron paso a sus almacenes de ayuda en Gaza para llevarse comida y otros “artículos básicos de supervivencia”.

Thomas White, director de la agencia en Gaza, dijo que el episodio era “un indicio preocupante de que el orden civil empieza a desmoronarse” después de tres semanas de guerra entre Israel y Hamás, que gobierna el enclave.

La agencia, conocida por sus siglas en inglés UNRWA, ofrece servicios básicos a cientos de miles de personas en Gaza. Sus escuelas en todo el territorio se han convertido en refugios abarrotados que acogen a palestinos desplazados por el conflicto.

MILICIA IRAQUÍ CON APOYO DE IRÁN DICE HABER ATACADO BASE CON FUERZAS DE EEUU EN SIRIA

DAMASCO, Siria - Una milicia iraquí con apoyo de Irán dijo haber atacado con drones una base que aloja a fuerzas estadounidenses en el este de Siria.

La Resistencia Islámica en Irak, que se atribuido varias operaciones contra fuerzas estadounidenses en Irak y Siria en las últimas dos semanas, se atribuyó el domingo la autoría del último ataque. El grupo ha dicho actuar en represalia por el apoyo de Washington a Israel.

Según el Pentágono, para el viernes se habían producido al menos 20 ataques a bases y personal estadounidense en Irak y Siria desde el 17 de octubre y 21 empleados estadounidenses resultaron heridos en dos de esos sucesos, cuando los drones atacaron la base aérea de Al Assad en Irak y la guarnición de Al Tanf en Siria.

ATAQUES ÁREOS ISRAELÍES IMPACTAN ZONAS CERCA DEL HOSPITAL MÁS GRANDE DE GAZA, SEGÚN RESIDENTES

EL CAIRO - Ataques aéreos israelíes golpearon zonas en torno al hospital más grande de Gaza y destruyeron las carreteras que llevan al lugar, un importante refugio para los palestinos ante los bombardeos israelíes.

En los últimos días, el ejército israelí ha reiterado sus antiguas acusaciones de que miembros y líderes destacados de Hamás han construido túneles subterráneos bajo el hospital de Shifa y acusado a los milicianos de utilizar a los civiles como escudos humanos. Israel no ha presentado pruebas y Hamás niega las acusaciones.

“Llegar al hospital se ha vuelto cada vez más difícil”, dijo por teléfono el domingo Mahmoud al-Sawah, que se cobijaba en el hospital. “Parece que quieren aislar la zona”.

Otro vecino de Gaza, Abdallah Sayed, describió los ataques aéreos y terrestres israelíes en los últimos dos días, como “los más violentos e intensos” desde que comenzó la guerra.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE ONU PROGRAMA REUNIÓN DE EMERGENCIA

NACIONES UNIDAS - El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó una reunión de emergencia sobre la invasión terrestre de Israel en Gaza para el lunes por la tarde a petición de Emiratos Árabes Unidos, el representante árabe ante el consejo.

MUCHOS RECUPERAN SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN GAZA

EL CAIRO - Muchas personas recuperaron la conexión de internet y teléfono en Gaza, según la compañía de telecomunicaciones Paltel, el grupo activista de acceso a internet Netblocks.org y confirmaciones sobre el terreno.

Durante más de 24 horas, la gente en la asediada Franja de Gaza no pudo comunicarse entre sí ni pedir ayuda mientras continuaban los ataques israelíes. La estrecha franja costera sufrió un corte total de comunicaciones desde el viernes por la noche, lo que aumentaba las penurias para sus más de 2,3 millones de habitantes. Mucha gente, especialmente en la mitad norte del enclave, no podía llamar ambulancias para trasladar a los heridos a hospitales ni pedir ayuda para los que estaban bajo los escombros de casas bombardeadas.

“El bombardeo agresivo fue horrible”, dijo Raed Sharif, un voluntario que ayudaba a trasladar heridos a hospitales en la ciudad de Gaza. “Atacaban por todas partes”.

El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras dijo que el corte de comunicación había aislado aún más a una población ya castigada por el asedio y los bombardeos. También limitó la capacidad del grupo para coordinarse y prestar atención médica, señaló la organización.

MEDIA LUNA ROJA DICE QUE APAGÓN IMPIDE QUE LLEGUE AYUDA A GAZA

JERUSALÉN - El sábado no llegó ninguna ayuda internacional a la Franja de Gaza mientras continuaba el corte de comunicaciones creado por Israel.

Nebal Farsakh, vocero de la Media Luna Roja Palestina, dijo a The Associated Press que el sábado no había entrado ningún camión de ayuda en Gaza porque la comunicación era imposible y los equipos dentro de Gaza no podían contactar con el personal de la Media Luna Roja Egipcia o Naciones Unidas.

Hasta el sábado se había permitido la entrada de 84 camiones de ayuda en Gaza, una cantidad minúscula para una población de 2,3 millones de personas que necesitan energía, comida, suministros médicos y agua potable.