“Van a hacer el ridículo”: Pierluisi quiere visitar todos los municipios para mostrar su “obra”

Para enseñarle a los que no la ven donde esta “la obra”, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que visitará todos los municipios para mostrar los trabajos.

“Es que, van a pasar, van a hacer el ridículo. Porque en todos los municipios de Puerto Rico, salvo raras excepciones, tenemos ya obra y vamos a tener más obra. El que diga eso está insultando no sólo a este servidor como gobernador y mi equipo de trabajo, sino también a todos los alcaldes y alcaldesas que están haciendo obra con los fondos del gobierno federal precisamente por el buen trabajo de COR3 y el buen trabajo del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Así que el que venga con ese tipo de ataques va a pasar una vergüenza porque vamos a tener de todo para documentar la obra. Fotos, videos y vamos a estar en cuanto pueblo tenga que estar sudando la gota gorda como la estoy sudando aquí para anunciar la obra”, dijo el gobernador durante una visita a San Lorenzo para ver los trabajos de reconstrucción.

De otra parte, reaccionó a la elección de Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Bueno, mi reacción realmente a lo que ha estado ocurriendo en la Cámara de Representante Federal es insólito. Ahí estuvieron por más de dos semanas sin liderato, sin nadie a cargo de la Cámara paralizando los trabajos. Vemos que en el Partido Republicano a nivel nacional hay unas hay unas disputas internas muy grandes. Veo que el sector ultra conservador en ese partido es decir, los que apoyaron a Trump al extremo de hasta reclamar que se invalidara la elección presidencial pasada están dominando el caucus, controlando el caucus republicano en la Cámara. Veremos que sucede. Ahora tienen presidente. Veremos qué tal corre el Congreso. Porque recordemos todos y todas que el Senado está controlado por los demócratas. Entonces ahora vamos a tener a un presidente en Cámara ultra conservador. Y pues veremos si logran algún tipo de consenso cuando se requiera legislación. Porque es la única manera que vamos a tener legislación del Congreso es que ambas Cámaras se pongan de acuerdo”, expresó.

Pierluisi Urrutia no quiso darle color al apoyo que le dio la comisionada residente, Jenniffer González Colón a Johnson, quien abiertamente se ha opuesto a la estadidad para Puerto Rico.

“Vi que todos, todos los miembros de la Cámara de Representantes que pudieron votar en el Hemiciclo porque la comisionada no vota. ¿Por qué? Por el estatuto colonial que tenemos. Todos apoyaron al nuevo presidente. Parece que lo que decidieron hacer es acabar de resolver este impasse que había de que no había ni presidente. A mí no me agraden nada las posturas de ese nuevo presidente. El que haya estado el que fuera uno de los líderes para que se invalidaran las elecciones presidenciales, a mí me parece una barbaridad, lo tengo que decir. Tampoco me agrade nada que se opuso al HR 8393 por decir dos posturas de este nuevo presidente que yo rechazo. Pero me doy cuenta que ahí la decisión colectiva en el Partido Republicano fue unirse detrás de uno. Todos, incluyendo los que no necesariamente comparten su manera de ser o sus posiciones ultra conservadoras, no sé las razones por las cuales la comisionada lo apoyó. Yo no voy a especular en cuanto a eso. Yo nada más que lo digo mirándolo desde afuera. Lo que yo miro es que todos le dieron ese voto de confianza para evitar que continuara esa paralización que era lo que había en el Congreso”, dijo.

Finalmente, rechazó que en las primarias haya baja participación.

“Cuidado que algunos todo el tiempo están haciendo presagios negativos y pesimistas. Necesitan, o sea, cambiar de manera de ser. O sea, pero ¿de dónde se sacan eso? Eso obviamente es una estrategia de algunos partidos minoritarios que lo que quieren es fomentar lo que no está ocurriendo en Puerto Rico. Al revés, en Puerto Rico lo que se ve ahora mismo es estabilidad.

Lo que se ve es credibilidad del gobierno en sus relaciones con el gobierno federal. Lo que se ve es crecimiento económico. Entonces, en un ambiente así, que no hay duda que es mejor ambiente que el que había en el 2020, que incluía una pandemia, ¿cómo van a estar presagiando que va a ir menos gente a votar? ¿En qué cabeza cabe eso? Esas son agendas, otra vez, que lo que quieren es obstruir, lo que quieren es minar el campo. Al revés, yo estoy seguro que en estas elecciones va a votar más gente, se cae de la mata, que los que se quedaron en las casas por miedo a la pandemia, por medio de infectarse con el virus del COVID, ahora no van a tener esos obstáculos. Y de igual manera, los que se quedaron también en la casa por lo que había pasado en el verano del 2019, no tienen razón para quedarse en la casa porque aquí, esto es otro Puerto Rico. Ya eso quedó atrás y aquí lo que se ha visto es mucha estabilidad. Así que que dejen las agendas esas negativas y pesimistas que lo que hacen es minar el terreno en Puerto Rico cuando, al revés, todos debemos estar optimistas, positivos de cara al futuro”, concluyó.