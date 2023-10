Miguel Romero invitará a Pierluisi y a Jenniffer González a su radicación de candidatura a la reelección

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, reveló en una entrevista “Punto por Punto” con Metro Puerto Rico que radicará su candidatura a la reelección el próximo domingo, 12 de noviembre y que invitará a los dos aspirantes a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia y Jenniffer González Colón, a la actividad oficial.

“A ambos los voy a estar invitando próximamente el 12 de noviembre a que me acompañen en la radicación de mi candidatura a la reelección”, puntualizó el primer mandatario municipal, quien favorece al actual gobernador en la contienda primarista.

Romero Lugo aseveró que la “unidad” es lo más importante para la colectividad y que, aunque las primarias suelen ser “complicadas”, si se manejan de una forma “seria y positiva”, se “evitan las menores heridas posibles”.

“A cada uno de ellos les corresponde hacer su campaña. El día que corresponda que la comisionada (residente en Washington) quiera estar en San Juan, en eventos, en actividades o reunir al Comité Central Municipal de San Juan, con mucho gusto yo lo haré”, agregó.

Romero Lugo habla sobre posibles contrincantes de otros partidos

Romero Lugo atribuyó al hecho de que aún no han surgido contrincantes de otros partidos políticos para dirigir la ciudad capital a que la obra “es más que evidente”.

“Yo creo que el cambio en términos positivos en San Juan es más que evidente. Se están reparando carreteras, aceras, se ha tratado bien a los empleados públicos. Hay planes de seguridad que se han implementado, hay desarrollo económico. Yo me he enfocado en llevar a cabo mi labor. A mí la gente no me ha visto en controversias políticas innecesaria”, aseguró el líder sanjuanero.

Sin embargo, el primer mandatario municipal entiende que próximamente se manifestará algún aspirante, en especial, del Partido Popular Democrático (PPD) ya que han dicho en múltiples ocasiones “que necesitan un candidato en San Juan para tener una posibilidad en cuanto a la campaña de gobierno a nivel estatal”.

Al preguntarle sobre la potencial aspiración a la alcaldía por el PPD de la exdirectora de la Compañía de Turismo, Terestella González Denton, comentó que no tenía nada que opinar al respecto.

“El día que alguien opine sobre San Juan, sobre política pública, sobre cómo atender los asuntos, cuando ese nombre o esa persona aparezca, pues claro, eso va a ser un tema obligado el año que viene”, sostuvo.

Romero Lugo afirmó que nadie ha llevado a cabo una campaña política en la capital del país porque está trabajando para todos los residentes sin importar la colectividad que favorezcan.

“Yo me siento que soy el candidato, no de esos partidos, pero sí que soy el candidato de los populares de San Juan, de los independentista y de los de Victoria Ciudadana, porque hemos estado trabajando para todos ellos. Es por esa razón que no ha habido una persona que genuinamente tenga el interés de llevar a cabo una campaña o un trabajo en San Juan”, añadió.