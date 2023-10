Estudio: Plan de Ajuste de la Deuda de AEE provocará alza en precio de alimentos, desempleo y quiebras

El costo actual de la energía en los comercios de Puerto Rico es cinco veces más alto que el de Estados Unidos y se estima que se agravará con el pago propuesto a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), provocando más aumentos en los alimentos, pérdida de empleos y la quiebra potencial de 180 negocios, reveló un estudio efectuado por el economista José Caraballo Cueto.

El estudio “Impacto del costo energético sobre el comercio de Puerto Rico”—comisionado por la cadena de Supermercados Selectos —concluyó que Puerto Rico ocupa el segundo lugar en el costo más alto de la factura de los negocios y solo es superado por Hawaii. Pero, al considerar que el ingreso por hogar en Puerto Rico es menos de la mitad que en Estados Unidos, esto se traduce en que es realmente cinco veces más caro.

Caraballo Cueto indicó que el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE propuesto ante la consideración del Tribunal de Quiebras, establece un “costo legado” (cargo adicional en la factura eléctrica por 35 años para pagar la deuda) que tendrá un doble impacto en los supermercados: reducirá las ventas de alimentos y otros productos en los supermercados y le aumentará los costos operacionales.

“Con el pago propuesto a los bonistas se va a elevar más ese costo afectando la posibilidad de pago de la canasta básica de la población y la seguridad alimentaria en Puerto Rico porque las personas van a reducir la cantidad de alimentos que consumen”, puntualizó el doctor Caraballo Cueto.

El catedrático del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estimó que ese costo de legado aumentaría las facturas mensuales de electricidad de los supermercados entre $1,700 y $2,300.

“Hay una relación estadísticamente significativa entre ese costo energético y el precio de las carnes y mariscos en general (productos refrigerados)”, indicó el también presidente de Econometrika.

Recalcó que el costo de la energía en general en Puerto Rico es el doble del costo promedio de Estados Unidos.

Mencionó que este análisis cobra mayor relevancia porque el 24 por ciento de los empleados están en el sector comercial, lo que lo convierte en el segundo sector más grande de la economía puertorriqueña.

Recomendó que la Junta de Supervisión Fiscal debe eliminar el cargo legado, aunque tenga que extender el vencimiento del Plan de Ajuste de la Deuda o dar un pronto mayor.

La metodología del estudio incluyó varias regresiones multivariables utilizando los datos del Banco de Desarrollo Económico, de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Agencia Federal de Energía y el análisis de facturas de supermercados.

“El Plan de Ajuste de la Deuda solo menciona el aumento en el costo por kilovatio, pero no va al detalle por consumo del cliente de la AEE. Por esa razón, era tan importante hacer este análisis y no fuimos a preguntar a los comerciantes si se afectarán o no por un aumento en la energía, sino que buscamos la pérdida específica a través del análisis de las facturas para tener un mejor cuadro del sector en detalle, de los supermercados en general y la economía”, afirmó.

El estudio fue presentado durante la sección Selectos Innova de la trigésima convención anual de la cadena de alimentos y en el marco de su 45 aniversario. También hubo un foro de discusión de los resultados en el que participaron el doctor David Sotomayor, catedrático del Recinto de Mayagüez de la UPR; el ingeniero Johann Gathmann; representante del Green Building Council; Ariel Torres, presidente de la Junta de directores de Supermercados Selectos y el propio Caraballo Cueto.

Selectos presenta el estudio ante el Tribunal de Quiebras

El presidente de la Junta de directores de Supermercados Selectos, Ariel Torres expresó que la empresa acudió ayer nuevamente al Tribunal de Quiebras para radicar una enmienda a su moción inicial de objeción a la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE radicada el 8 de junio pasado. La enmienda va dirigida a que la jueza Taylor Swain reciba el estudio de Caraballo Cueto como parte de la evidencia.

“Los hallazgos de este estudio son extremadamente preocupantes para la seguridad alimentaria en Puerto Rico. La posición de Supermercados Selectos es que el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE no es bueno para Puerto Rico. Lo dejamos constado en el Tribunal de Quiebras a mediados de año y nos sostenemos en que el plan revisado, tampoco es beneficioso como ha demostrado este estudio”, declaró el presidente de la Junta de Directores de Supermercados Selectos.

La directora ejecutiva de la cadena puertorriqueña, Mayreg Rodríguez indicó “las implicaciones que traerá el pago propuesto a los bonistas afectarán los negocios en Puerto Rico, los empleos y el acceso a los alimentos. Es fundamental que analicemos los hallazgos de este estudio antes de que se apruebe un plan que puede afectarnos por 35 años”.