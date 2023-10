Gobernador nomina a expresidente de la CEE y exprocuradora de las Mujeres al Apelativo

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que en la lista de nominados para jueces y fiscales hay personas de distintas ideologías políticas que fueron “coordinadas” con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

Entre los nominados a jueces del Tribunal Apelativo se encuentran en el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer y la exprocuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.

”Pero es que siempre ha sido así. Si evalúan las designaciones que yo he hecho de principio a fin, van a ver que hay personas de diferentes ideologías. Esto no es nuevo. Cuando yo dije que se coordinó es que se alertó al equipo del presidente del Senado que yo estaría haciendo estos nombramientos, se le proveyó la información de las personas que estarían siendo nombradas. En ocasiones, el presidente del Senado o su equipo han hecho recomendaciones como otros legisladores y legisladoras”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Bueno, algunos de los nominados no están identificados con el partido en el cual yo milito, pero eso no debe ser obstáculo, porque estamos hablando de la judicatura y no debe haber espacio para la política partidista. Así que, aquí nuevamente en esas designaciones hay personas de todas las ideologías, eso no es un factor determinante, lo que es determinante es que tengan los quilates que tengan los méritos, si ya son jueces, pues hay todo un tracto que pues, que se tome en consideración”, añadió.

Sobre el efecto que tiene por su desempeño publico las designaciones de jueces de Rosado Colomer y Boria Vizcarrondo, el gobernador sostuvo que hay que evaluar sus meritos.

“Sea una figura pública o haya tenido una trayectoria en el gobierno, eso no significa que no tiene los méritos para estos cargos que estamos hablando, estamos hablando de desempeñarse como jueces en el Tribunal Apelativo. Lersy Boria es una mujer profesional, abogada de muchísimos años de experiencia, así que la evalúen en sus méritos. Yo pienso que da el grado. En el caso de (Francisco) Rosado Colomer, ahí de lo que estamos hablando es de un juez que estuvo disponible para asumir la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Hizo una gran labor en las pasadas elecciones. Él llega después de las primarias y pues ya eso es parte, básicamente eso es parte de su hoja de servicio público, no debe ser obstáculo para su confirmación con el Senado.Pierluisi Urutia nominó a 33 personas para fiscales y a otras 36 para jueces.

Ademas del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y exprocuradora de las Mujeres, figuran José Ignacio Campos Pérez, director del Programa de Educación Jurídica Continua; Annette Marie Prats Palerm, jueza superior del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón; y Estrella Mar Vega Soto, asesora legal del Departamento de Seguridad Pública.

Mientras, entre los fiscales nominados están la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Joan Hernández Marrero, y Jessika Correa González, jefa de los fiscales.