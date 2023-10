Defensa de Pablo Casellas asegura trabajará para sacarlo nuevamente de la cárcel

El abogado Harry Padilla dijo el jueves que trabajará para sacar nuevamente a Pablo Casellas Toro de la cárcel.

“Porque el caso de Pablo Casellas no ha terminado. Ahora comenzaba una labor para sacarlo nuevamente. La decisión de cómo yo manejo los casos, no las divulgo. Esos son cuestiones mías, personalísimas. Esto es un caso, son etapas, unas son Reglas 6, unas Regla 23, hubo un juicio, se anuló el juicio. Cuando yo dije en el 2014 que salió tarde en la noche, que ese veredicto era el legal, nadie me hizo caso y hoy estamos diciendo que ya que el veredicto no existe… (el sistema judicial) me provee una gama de herramientas que yo me voy a reservar”, dijo Padilla a preguntas de la prensa.

Pablo Casellas Toro se declaró culpable de haber asesinado a su esposa Carmen Paredes, a solo 15 días del inicio del segundo juicio en su contra.

“Con la alegación de culpabilidad, el Departamento de Justicia de Puerto Rico garantiza la convicción inapelable de Pablo Casellas por la muerte de Carmen Paredes. Igualmente, culminamos para siempre un extenso proceso judicial que podría tomar más de un año y ahora requiere una decisión unánime por parte de un jurado. De esta forma, evitamos la revictimización de los familiares de Carmen, quienes brindaron su anuencia, pues han sufrido por más de una década y merecen tener paz”, sentenció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

El excorredor de seguros resultó convicto por el crimen, cometido el 14 de julio de 2012, cuando en enero de 2014 un jurado lo declaró culpable mediante un veredicto con una votación 11-1.

Sin embargo, mientras de daba una extensa batalla entre la Fiscalía y la defensa en el Tribunal de Apelaciones, ese veredicto quedó anulado cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en el caso Ramos v. Louisiana que, conforme a la Constitución federal, todos los veredictos debían ser unánimes y que esta determinación aplicaría a todos los casos pendientes de apelación.

La nueva norma jurídica provocó el comienzo de un nuevo juicio el pasado 12 de octubre. Luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, Casellas Toro se declaró culpable, poniendo fin a un proceso judicial que podría tomar años de litigio, tomando en cuenta la complejidad y la naturaleza del caso.

Desde el año 2020, el ahora convicto se encuentra bajo arresto domiciliario con grillete electrónico, tras prestar una fianza de 2 millones de dólares. Luego de aceptar haber dado muerte a quien fuera su esposa y madre de sus dos hijas, Casellas Toro deberá ser ingresado a prisión inmediatamente.

Casellas, de 59 años de edad, sería sentenciado a 45 años de prisión por cargos de asesinato en segundo grado, con pena de segundo grado severo, violaciones a la Ley de Armas y destrucción de evidencia, como resultado del acuerdo entre las partes.

“Por segunda vez tenemos a Pablo Casellas convicto del asesinato de Carmen Paredes. Esta vez, afirma con su voz que es culpable y va directo a prisión”, añadió Emanuelli Hernández.

El secretario de Justicia y la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, reconocieron la labor de los fiscales Gabriel Redondo Miranda, Iván Rivera Labrador, Lis López Rivera y Edwin Ortiz Rivera III, quienes representaron al Ministerio Público durante el nuevo juicio.

“Hicieron un trabajo encomiable al reconstruir prácticamente el caso después de una década. Preparar nuevamente un caso como este no es tarea fácil y estos fiscales lo hicieron durante un año con alto grado de profesionalismo y compromiso”, manifestó Emanuelli Hernández.

La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, anunció la determinación desde el Tribunal de Bayamón acompañada del hermano de la occisa, Joseph Paredes, y la fiscal Phoebe Isales, quien formó parte del equipo que litigó el caso durante el primer juicio y apoyó al equipo de fiscales durante la preparación para el segundo proceso judicial.

“El Departamento de Justicia hizo su trabajo cuando logró la convicción de Pablo Casellas en 2014. Una decisión del Tribunal Supremo federal le benefició y casi diez años más tarde se ordenó la celebración de un nuevo juicio. El Ministerio Público retomó el proceso preparado, pero el paso del tiempo tiene su efecto. Sin duda, un segundo juicio siempre representa nuevos retos y mayores riesgos para ambas partes”, puntualizó Correa González.

Si el jurado no lograba ponerse de acuerdo para emitir un veredicto unánime durante el segundo juicio, el Estado quedaba limitado de proceder en un tercer proceso.