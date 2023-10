Pierluisi asegura que no tiene nada que ver en caso de Herrera Velutini

Tras la posibilidad de ser citado como testigo, por la defensa, en el caso contra el banquero Julio Herrera Velutini, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró que no tiene nada que ver con el pleito, y que solo conocía al imputado porque era presidente de uno de los bancos internacionales de Puerto Rico.

‘’Yo conozco a ese señor al igual que lo conoce sabe Dios cuánta gente más porque era presidente de uno de los bancos internacionales en Puerto Rico, pero eso es todo’', expresó el primer mandatario hoy, miércoles.

Herrera Velutini, exdueño de Bancrédito International Bank & Trust, fue acusado, junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, por un supuesto esquema ilegal para financiar la campaña política de la exfuncionaria.

‘’Las autoridades federales fueron bien claras en que yo no tengo absolutamente nada que ver con ese caso, con los delitos imputados en ese caso. Así que, esto no es cuestión de citarme a mí. ¿Para qué? ¿Con qué propósito?, si no tengo vínculo alguno con el caso’', recalcó Pierluisi Urrutia.

En cuanto a su última interacción con Herrera Velutini, el primer mandatario sostuvo que ni la recuerda. ‘’Hace ya muchísimo tiempo, pero es impertinente. Es irrelevante porque yo no tengo nada que ver. No tomé decisión oficial alguna, como gobernador, relevante a ese caso. No ha habido ningún tipo de injerencia de mi parte en los hechos alegados, en los delitos imputados’'.

‘’No sé ni por qué me están mencionando a mí. Lo que, sí, dije, a base de los reportajes de la prensa, es que lo que veo es que están diciendo que ha habido publicidad excesiva y yo soy una figura pública’', añadió.

La defensa de Herrera Velutini tiene un interés por que el pleito se lleve a cabo fuera de Puerto Rico, o que sea presidido por un juez visitante.

Respecto a dicha moción, el gobernador dijo que ‘’están pidiendo un juez visitante, precisamente por alegada publicidad excesiva. Y yo soy una figura pública. En cuanto a por qué, pues yo mismo digo ‘¿por qué?’ si los propios fiscales así lo establecieron, que yo no tengo absolutamente nada que ver con eso’'.