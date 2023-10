Jenniffer González tilda de “mezquino” al secretario de Salud

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, describió como un “mezquino” al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, luego de que este la acusara de “agenciarse” el crédito por la llegada de fondos federales en el área de salud.

González acusó a Mellado de realizar las expresiones impulsado por sus “aspiraciones políticas” y esta aseguró que su trabajo en alianza con varios sectores ayudó a que se le otorgaran cifras históricas en fondos federales en el área de la salud a la isla, especialmente en fondos de Medicaid.

“El secretario dijo que no se me podía adjudicar nada a mi y yo tengo que decir que cuando yo llegué en el 2016, yo hice un llamado a todo el sector privado y el resto de las organizaciones nos sentamos y se aprobó la agenda de Puerto Rico para términos de salud y desarrollo económico, todas las medidas que yo presenté fueron avaladas y no solamente avaladas, defendidas por el sector privado a nivel federal”, expresó Jenniffer González en una conferencia luego de su presentación en la Convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

En una columna escrita en un diario de circulación impresa en el país, el secretario de Salud acusó a la comisionada residente de querer protagonismo en cuanto a los fondos federales que ha recibido la isla.

“Las asignaciones de fondos son las más altas para Salud, las más altas en términos de pareo federal y yo puedo entender que haya mezquindad por las aspiraciones políticas que pueda tener el secretario de Salud, pero la realidad está ahí”, expresó González.

Mientras que la comisionada residente, señaló que las acusaciones de Mellado estarían cargadas por las motivaciones políticas de este quien en un momento dado se habló que estaría aspirando a la comisaría residente.

“Yo sé que estamos en época de campaña política y las aspiraciones personales de algunos quieren borrar eso, yo no tengo tiempo para niñerías ni tengo tiempo para el chisme”, culminó.