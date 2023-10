DS planifica restructuración del sistema de salud de Puerto Rico

Para el secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, la asignación aprobada por el Congreso para el sistema de salud de Puerto Rico promete una reestructuración de los servicios médicos que se le ofrece a la ciudadanía actualmente y se mostró confiado en que los cambios que se realizarán redundarán en un mejor sistema de salud.

Según indicó el titular durante su intervención en la Conferencia de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) que comenzó el miércoles pasado en el hotel Sheraton del Centro de Convenciones de San Juan y que se extenderá por todo el fin de semana, la asignación de presupuesto de $19,500 millones recibida para ese renglón es la mas grande que se haya recibido jamás en el territorio.

“El primer año son $3,375 millones más $300 millones adicionales que vienen atados a un aumento no mínimo de 75 por ciento del Medicare Fee Schedule, más 75 por ciento para aumentar los programas de integridad”, explicó Mellado durante su intervención en el evento.

“No significa que se vaya a utilizar todo eso porque el programa de salud antes de que comenzáramos el proceso de recertificación tenia un costo aproximado de $5,200 millones”, aclaró.

Según explicó el titular de Salud, entre las estrategias implementadas con el presupuesto están el aumento en un 100 por ciento de la tarifa del “Medicare Fee Schedule” a los proveedores de subespecialidades en escasez, mientras que al resto de los especialistas se les otorgó un aumento del 80 por ciento de esa tarifa. Al resto de los proveedores se les aumento un 75 por ciento.

“Antes era un 70 por ciento, pero no se fiscalizaba de la manera que se fiscaliza ahora, por eso entonces, a los cinco meses, se hizo un muestreo y se le recobró a las aseguradoras más de $12 millones, no para la Administración de Seguros de Salud (ASES), sino para pagarle a cada uno de los proveedores”, señaló el también galeno.

Mellado mencionó la creación de una oficina de investigación adscrita al DS que tendrá a su cargo la examinación de cada una de las facturas a través del sistema de Medicaid, aunque reconoció que el proceso de interconectividad todavía requiere de una última fase por completar en los hospitales, farmacias y otros proveedores. Ello facilitaría al DS, dijo, monitorear exactamente cuánto se está facturando.

Sobre el proceso de recertificación de hospitales, que se debe realizar de forma anual, el médico admitió que no se realiza en Puerto Rico desde el paso del huracán María en 2017, sin embargo, aclaró que ello no significa que el sistema de salud vaya a tener que devolver fondos previamente asignados y desembolsados.

“Eso no significa que nos vayan a quitar fondos, esto es un paquete total. Lo que significa es que dentro de lo que tengamos de pacientes nosotros remodelamos el modelo que tenemos porque hay servicios que todavía no podemos proveer porque estamos cortos de presupuesto”, explicó.

“Por ejemplo, hay una cosa que se llama el ‘Mandatory Esential Benefits’, que son servicios de cuidado a largo plazo, también están los ‘non emergency transport, los ‘Diabetic Macular Edema’ (DME) para los pacientes y el programa de Hepatitis C, entre otros. Lo que hicimos fue implementar vacunación para adultos, el programa estatal de Hepatitis C lo tenemos implementado y vamos a ver qué es lo que sucede, pero la prioridad nuestra es volver a darle un aumento a los hospitales”, sostuvo.

El titular de Salud indicó además que el gobernador, Pedro Pierluisi, pidió al DS que comenzara con el proceso de colaboración con los hospitales para lograr identificar cuáles son los diagnósticos en los que los hospitales registran pérdidas por el Per Diem (subsidio diario) que se les otorga a los hospitales por concepto de hospitalizaciones y por sala de cirugía con el propósito de comenzar con una facturación de Grupos Relacionados con el Diagnóstico (DRG, en inglés) con precaución de no impactar a los hospitales que no ofrecen servicios de cuidado especializado.

En facturación médica, el término DRG se refiere a un sistema creado para controlar los costos de atención o estandarizar las tasas de reembolso.

Aumento a los CDT

Mellado indicó además que otra de las prioridades del DS son los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) a quienes se les aumentará su compensación por servicios que, según el secretario de salud, continúan muy por debajo del estándar en el mercado.

“Vamos a aumentarlo al 100 por ciento del “Fee Schedule a los CDT y queremos aumentar el por ciento del índice de pobreza federal, en el que todavía estamos a un 85 por ciento. Estamos esperando por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”, dijo.

“Si un paciente se queda sin plan, en Medicaid estamos trabajando para tener un centro de llamadas para que esa persona pueda ser ubicada en uno de los Centros 330 que dan un servicio extraordinario y que queremos integrarlos al sistema de salud, además de los CDT, a los cuales el gobierno les da un financiamiento a través de resoluciones conjuntas y con este aumento del 100 por ciento pues que puedan ayudarnos a atender este paciente que quizás no tenga un plan”, añadió.

Mellado también mencionó una expansión del alcance de Medicaid a nivel estatal, pero aclaró que ello dependerá de si la JSF aprueba la medida, aunque aseguró que la expectativa del gobernador es elevar a un 30 por ciento adicional el alcance del plan de salud del gobierno, movida que añadiría unas 60,000 vidas adicionales a ese plan.

Otro de los asuntos que mencionó Mellado que se tiene que atender es la necesidad de que el 93 por ciento que conforman los pacientes del Medicare Advantage para que se equipare de la misma manera que existe para la Islas Vírgenes estadounidenses (USVI).

Actualmente el índice geográfico para este programa en Puerto Rico es de apenas 23 por ciento, mientras que en las vecinas USVI ese porcentaje asciende a 32 por ciento. Asimismo, Mellado mencionó que, el por ciento de índice geográfico de Puerto Rico es abismalmente más bajo que el del resto de los estados continentales.

“Le estamos diciendo al departamento federal de Servicios Humanos y de Salud (HHS, en inglés) que nos compare con USVI y que nos suba a .70, que eso serian $1,200 millones adicionales, y eso HHS se lo puede sacar de una muela, pero ese dinero tiene que ir a parte A y parte B del Medicare. Esa es la propuesta en que la congresista Nydia Velázquez nos esta ayudando y fue la propuesta que le hicimos al secretario de salud federal”, explicó.

Alineados ASES y el DS

Por su parte, la subdirectora de ASES, Roxana Rosario, aseguró que los esfuerzos que realiza el DS están alineados con los esfuerzos de su agencia para mejorar el Plan Vital de salud del gobierno, que agrupa al 43 por ciento del 47 por ciento de la población hábil para recibir servicios de Medicaid.

“La agencia es un operador de planes médicos, pero al tener tanta población rige el acceso de servicio a través de un modelo de cuidado coordinado que no es otra cosa que buscar el cuidado de la salud del paciente y hacer salud pública”, dijo Rosario mientras explicó que el mismo cuenta de varios componentes.

“Hablamos sobre la iniciativa de la implementación del DRG, que todos los profesionales conocen, que es una metodología de pago. Es importante aclarar que el sistema de DRG es una metodología de pago que lo que busca es maximizar los pagos a los proveedores, así que no necesariamente una implementación del DRG va a implicar una reducción en las entradas”, añadió.

Rosario indicó que Puerto Rico cuenta actualmente con un sistema de base de datos formal y estándar para el territorio, sin embargo, explicó que es base de datos se nutre de toda la información que llega a la agencia a través de la facturación.

“Así que los procesos de conversión de estos tarifarios para finalmente determinar cómo van a quedar las tarifas, los aumentos y las reducciones, es un ejercicio de mirar a esa data que llega a nuestro repositorio”, dijo.

La titular de ASES explicó además que esa agencia ha estado trabajando con la AHPR para lograr materializar varios ejercicios de calibración para asegurar que los pagos actuales que se desembolsan por los servicios son correctos y consistentes con el gasto y las compensaciones que reciben los hospitales.