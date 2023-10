Candidato que fue descalificado para elección especial en Cataño provocará primarias en el 2024

El licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio anunció la radicación de su candidatura para la alcaldía de Cataño ante la Oficina de la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), lo que provocaría otra primaria municipal en ese municipio ante el actual alcalde Julio Alicea Vasallo.

Sicardó Ocasio radicó en la tarde del viernes todos los documentos requeridos para aspirar a la alcaldía de Cataño por esa colectividad. Este es recordado por haber sido descalificado por el PNP en varias ocasiones como candidato a la alcaldía en el año 2021 tras la salida de Félix “Cano” Delgado.

Luego de esto Alicea Vasallo asumió la posición de alcalde.

En declaraciones escritas, el ahora aspirante a la alcaldía aseguró que antes de tomar la decisión los dialogó con su familia y comunidades del municipio.

“Estos pasados dos años hemos continuado escuchando al Pueblo de Cataño, visitando las comunidades, barrios y comerciantes; entablando un diálogo franco con nuestra gente, escuchando sus necesidades. En cada comunidad existen situaciones particulares, cada sector en nuestro municipio tiene su propia idiosincrasia y a eso es que busco atender. Esa conversación que he sostenido también se extendió a mi familia. Estamos en una coyuntura histórica en un momento clave para nuestro Pueblo, lo que hagamos ahora delineara el camino de nuestra gente por generaciones, por eso llegamos a tiempo”, expresó.

“Como hijo de Cataño, y como parte de nuestras comunidades, tengo que dar un paso adelante para ser la voz de aquellos que más lo necesitan, ayudar a los más vulnerables y trabajar, sin cesar, para brindarles las oportunidades que merecen y la calidad de vida que tiene derecho. Que esta histórica recuperación que Puerto Rico está experimentado, lo sientan las comunidades, no solo en obra de construcción, sino también en una mejor calidad en los servicios que necesitan. Vamos a brindarle las herramientas a cada uno de nuestros ciudadanos para que alcancen el destino que buscan, porque llegamos a tiempo”, añadió.

“Cataño me conoce, nuestra gente sabe mi trayectoria, desde limpiar zapatos en la plaza pública hasta, con la ayuda de la comunidad, llegar a revalidar como licenciado en derecho. En el 2021 aspire a dirigir los destinos de nuestro Pueblo, sin embargo se colocaron piedras en el camino, intentando mancillar mi reputación. Eso no volverá a suceder. El futuro de Cataño, de nuestras comunidades, está en juego y no claudicare en luchar por ustedes, los catañeses. Mi plataforma eres tú, la familia de Cataño. Mi norte es que tengas la oportunidad que te mereces y mi trabajo no terminará hasta que tu alcances los más altos anhelos”, culminó.

El directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) determinó descalificar al licenciado Gabriel Sicardó Ocasio para correr como candidato para la alcaldía de Cataño. Posteriormente el licenciado demandó a la colectividad por no darle las razones para su descalificación.

En tanto, en diciembre del 2021, el PNP cumplió con la determinación de la jueza Rebecca De León Ríos, quien ordenó al PNP a fundamentar con evidencia la decisión que tome, como parte de una demanda que radicó Sicardó Ocasio, y lo volvió a descalificar.