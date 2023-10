Secretario de Salud regresará a la práctica privada si Jenniffer González gana las primarias

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, aseguró que en caso de que la comisionada residente Jenniffer González gane las primarias por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo progresista (PNP), regresará a la práctica privada en su consultorio.

“Yo tengo una lealtad con Pedro Pierluisi porque lo conozco desde antes, porque es mi jefe, porque es mi amigo, porque creo que él tiene que continuar lo que comenzó y yo no soy político [...] Si es Jenniffer, que no creo que sea, va a ser el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, yo creo que tiene le favor del pueblo, yo me iría pa’ Canóvanas a ver pacientes”, expresó que Mellado López en el programa Pega’os en la Mañana de Radio Isla 1320.

El secretario de Salud lamentó las “críticas” que ha realizado la comisionada residente a la administración actual.

“El decir que no se ha hecho nada, me dolió, más que molestarme, me dolió porque ha ocurrido un esfuerzo no tan solo mío”.

Mellado López agregó que el gobernador nombró el sector multisectorial para ir a Washington y les indicaron que eran $2,500 millones, lo que no era suficiente para Puerto Rico. Luego, consiguieron con alianzas $19,500 millones.

“A mi juicio nosotros hemos logrado en más de un 75 un 80% lo que el gobernador prometió y el decir que no se ha hecho nada yo creo que no es correcto”, mencionó Mellado López.

No obstante, expresó que en el próximo cuatrienio “yo estaré donde Puerto Rico quiera que yo esté”.

“Mi jefe, ciertamente, que es el gobernador de Puerto Rico, si entiende que yo le sigo siendo útil a Puerto Rico, pues, mira, si me quiere dejar yo me quedaría en Salud porque yo creo que hay cosas que culminar”, afirmó Mellado López.

También, sostuvo que siempre va estar ayudando en Washington a Puerto Rico.