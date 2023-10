Chequeo de datos: “Las canchas de 100 escuelas públicas están siendo pintadas”

Del CPI.

A días del sexto aniversario del huracán María, un suplemento de dos páginas publicado en uno de los principales diarios del país, y pago con fondos públicos, divulgó que 100 canchas de escuelas públicas estaban en el proceso de ser pintadas y remozadas, como parte de un acuerdo colaborativo entre la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Además, anunció la inversión de $94.7 millones para reparar instalaciones deportivas en 45 municipios.

“Las canchas de 100 escuelas públicas están siendo pintadas y remozadas”, lee el suplemento Todos por Puerto Rico publicado el 13 de septiembre en las páginas 14 y 15 del periódico El Nuevo Día. “La AEP está proveyendo la pintura y materiales necesarios para pintar las canchas, así como la limpieza y la preparación para el trabajo de pintura. El DRD, por su parte, tiene a su cargo la mano de obra”.

El acuerdo entre ambas agencias estará vigente hasta el 30 de junio de 2024.

No obstante, no es del todo cierto el contenido de lo publicado en esta edición del suplemento —el cual se distribuye semanalmente para promocionar los “logros” de la administración del gobernador, Pedro Pierluisi.

Como parte del acuerdo interagencial, la AEP tenía la responsabilidad de identificar 100 planteles escolares con canchas de vóleibol y baloncesto con necesidad de pintura y de limpieza.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le solicitó una lista de las escuelas que serían impactadas como parte de la iniciativa a la oficial de comunicaciones de la AEP, Betsy Rivera. En respuesta, la funcionaria proporcionó un listado de 90 escuelas, en lugar de 100.

Cuando el CPI preguntó por qué no habían incluido 100 escuelas como se establece en el acuerdo, Rivera explicó que las otras no se incluyeron porque requerían de ciertas reparaciones antes de ser pintadas, por lo que se añadirían a los trabajos según se repararan. La relacionista pública de la AEP advirtió que aún no ha comenzado la reparación de las canchas de esas escuelas y no precisó la fecha de inicio de los trabajos.

La oficial de prensa del DRD, Carolyn I. Muñiz Nieves, proveyó el calendario de trabajo de las canchas que han atendido y las que están pendientes para mejoras de octubre a noviembre. Contiene 95, cinco más que la lista de la AEP, y cinco menos que el total que alega el publirreportaje.

Muñiz Nieves explicó que no existe una lista a nivel central que compartan ambas entidades gubernamentales con las 100 canchas.

El calendario de trabajo del DRD muestra que 31 canchas han sido completadas al 6 de octubre. Y quedan 64 que se dice que se terminarían entre octubre y noviembre.

Las listas y las versiones provistas por ambas oficiales de prensa contradicen la información del publirreportaje, el cual decía que, al momento de su publicación el 13 de septiembre, “las canchas de 100 escuelas están siendo pintadas y remozadas”.

Otras incongruencias

Por otro lado, Todos por Puerto Rico da cuenta de 86 proyectos de infraestructura deportiva fuera de las escuelas públicas, como estadios, parques y canchas. Un desglose provisto por la oficial de prensa del DRD al CPI muestra que estos proyectos están en 39 municipios, no en 45, como dice el suplemento.

“La obligación original de FEMA asignaba fondos para instalaciones en 45 municipios”, explicó Muñiz Nieves. Posteriormente los alcaldes de Jayuya, Juana Díaz, Salinas, San Germán, Barceloneta y Corozal acordaron que harían los trabajos de reconstrucción con fondos FEMA y CDBG-DR. “Por lo tanto, el número actual de municipios impactados por el DRD es 39″, añadió

Muñiz Nieves explicó que hubo instancias en las que una misma instalación fue reclamada por dos entidades distintas ante FEMA. “En estos casos, uno de los reclamantes mantiene su reclamación y el otro da de baja su reclamación”, explicó .

El suplemento también celebra la inversión de $94.7 millones en proyectos de reconstrucción de instalaciones deportivas, cuando en realidad es de $90.9 millones, según la información provista por Muñiz Nieves.

“La cifra de $90 millones corresponde al costo estimado de los proyectos.Esa cifra puede cambiar, y cambia constantemente, por diferentes razones tales como: la adjudicación final de las subastas, órdenes de cambio, diseños finales entregados, entre otras. Además, dejamos una contingencia por cualquier situación que surja que requiere fondos adicionales para completar un proyecto, como lo sería una adjudicación de subasta por un costo mayor al estimado”, dijo Muñiz Nieves.

El desglose del DRD también indica que había solo 15 proyectos de infraestructura deportiva en construcción al 21 de septiembre. Los otros 71 estaban en subasta o pendientes a subasta.

Manipulación y engaño

La agencia Publicidad Tere Suárez, LLC está a cargo de la campaña Todos por Puerto Rico y sus eventos, página web y suplementos. Los suplementos se pautan mediante contratos con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Los contratos de Publicidad Tere Suárez con la administración Pierluisi sobrepasan los $36 millones, aunque no todos están relacionados con Todos por Puerto Rico. La agencia no emitió ninguna reacción aunque el CPI la solicitó.

El suplemento de Todos por Puerto Rico —particularmente, la afirmación de que “100 escuelas públicas están siendo pintadas y remozadas” —obtiene el veredicto de “engañoso”. El suplemento se convierte en propaganda cuando exagera los datos sobre la reparación de instalaciones deportivas en las escuelas y fuera de estas.

Los datos se desmintieron y se percibe cómo se manipularon para representar de manera errónea el estatus de la reparación de las instalaciones deportivas en Puerto Rico a seis años del huracán María.