UPR en Aguadilla recibe $1.8 millones para sus avances en la educación de STEM

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPR Aguadilla) anunció ayer la otorgación de dos proyectos subvencionados bajo el Minority Science and Engineering Improvement Program (MSEIP) del Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos.

Estas subvenciones, por un valor total de 1.8 millones de dólares, están destinadas a fortalecer y enriquecer los programas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) de la Institución, con un enfoque especial en fortalecer la tasa de reclutamiento, retención y graduación de estudiantes de grupos minoritarios en STEM.

“El Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos recibió más de 200 propuestas de toda la nación para el programa MSEIP y solo veinte (20) proyectos fueron seleccionados para recibir financiamiento. Es un logro destacado para la UPR-Aguadilla que dos de estas 20 subvenciones hayan sido otorgadas a nuestra Institución”, explicó el Dr. Jesús Lee Borges, profesor del Departamento de Ciencias Naturales.

Los dos proyectos que han sido seleccionados para recibir esta financiación son el Proyecto SOLARIS: Supporting Opportunities for Learning, Awareness and Inclusion in STEM and Citizen Science, dirigido por la Dra. Nancy Cardona-Cordero, y el Proyecto CONNECT: Creating Opportunities through Networking, Education, Community-building, and Training, dirigido por Jesús Lee-Borges.

La doctora Cardona-Cordero, directora del proyecto SOLARIS, expresó su entusiasmo por esta oportunidad. “Estamos comprometidos en crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor que fomente la participación de estudiantes de grupos subrepresentados en STEM. Con esta subvención, podremos ampliar nuestras iniciativas y hacer que STEM sea accesible para todos”, anunció.

Por su parte, el doctor Jesús Lee-Borges, director del proyecto CONNECT: “Nuestro objetivo es establecer colaboraciones sólidas con las escuelas de nuestra región y proporcionar un apoyo sustancial a los estudiantes que aspiran a una carrera exitosa en STEM. Esta subvención nos capacitará para forjar una comunidad de aprendizaje y desarrollo que tendrá un impacto transformador en la vida de nuestros estudiantes”, agregó.

Además de los esfuerzos en educación y formación, estas subvenciones permitirán la remodelación y mejora de las instalaciones académicas y áreas exteriores de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Esto incluirá la renovación de salones de clases, laboratorios de biología, así como la creación de espacios exteriores más propicios para actividades y aprendizaje al aire libre, proporcionando un entorno de aprendizaje avanzado y atractivo para los estudiantes de STEM.

“Estas subvenciones son testimonios del compromiso de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla con la educación en STEM y la inclusión de estudiantes de grupos minoritarios en estas disciplinas. En UPR Aguadilla, deseamos proveerles todas las herramientas necesarias para el crecimiento integral de nuestros estudiantes”, comentó la Dra. Sonia Rivera-González, rectora de la institución.

“Estamos entusiasmados por el potencial impacto que estos proyectos tendrán en nuestras comunidades y en el futuro de nuestros estudiantes”.