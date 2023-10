Schwarber aporta 2 jonrones, Filis trituran a los Diamondbacks y amplían ventaja en serie

FILADELFIA (AP) — Kyle Schwarber está disparando vuelacercas a un ritmo tal en la postemporada que se está codeando con Mickey Mantle y Reggie Jackson.

El pelotero tatuado está aportando de todo para dar a los Filis una nueva oportunidad de ganar la Serie Mundial, un título que no conquistan desde 2008.

“Si quieres que te paguen, tienes que ganar juegos de béisbol”, indicó. “Eso ayuda mucho”.

Las victorias están llegando en octubre, gracias a él.

Schwarber conectó dos de los tres jonrones solitarios de Filadelfia ante Merrill Kelly, y los Filis apabullaron el martes 10-0 a los Diamondbacks de Arizona, para ampliar a 2-0 su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Trea Turner consiguió también un cuadrangular y J.T. Realmuto sumó un par de hits y tres impulsadas por Filadelfia, que mejoró a una foja de 7-1 en estos playoffs y se acercó a su segunda aparición consecutiva en la Serie Mundial.

Aaron Nola lanzó pelota de tres hits y ponchó a siete adversarios en seis entradas.

El tercer juego está previsto para el jueves en el Chase Field. Los Rangers de Texas tienen también una ventaja de 2-0 sobre los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, de cara al encuentro de este miércoles.

“Creo que ésta es la alineación que pensábamos tener toda la temporada”, dijo Realmuto. “Simplemente pienso que estamos encajando de la manera adecuada justo ahora”.

Fue otra noche ruidosa en Filadelfia, donde Kelly fue el blanco de la hostilidad del público, tras decir que los fanáticos en el Citizens Bank Park no podían hacer más escándalo que aquellos a quienes escuchó alentar a la selección estadounidense en el Clásico Mundial de béisbol.

No se refirió a cualquier encuentro del Clásico, sino al disputado en mayo, cuando Turner disparó un grand slam que colocó a Estados Unidos en las semifinales del certamen.

“Evidentemente no he escuchado el ruido de acá desde el terreno”, dijo Kelly antes del segundo juego. “Pero me sorprendería mucho si superara aquel encuentro en Miami”.

Reto aceptado.

Kelly, ganador de 12 juegos en esta campaña fue abucheado desde que se le presentó hasta que llegó al montículo, por parte de la mayoría de los 45.412 fanáticos determinados a estremecer el parque otra vez en octubre.

¿Cuán intenso fue el ruido?

"Como un concierto de AC/DC), dijo Turner.

Rob Thomson, piloto de Filadelfia, recordó que un coach rival le había dicho la temporada pasada que un encuentro de playoffs en Filadelfia era equivalente a “cuatro horas de infierno”.

Y Turner encendió el fuego de la multitud cuando encontró una recta de cuatro costuras y desapareció la pelota entre el jardín izquierdo y el central para inaugurar la pizarra en el primer inning.

“Definitivamente había ruido”, dijo Turner.

Kelly consideró que sus comentarios se habían sacado de contexto.

“Se hizo de esto algo más grande de lo que debió ser”, indicó. “Yo sabía desde el principio que iba a haber energía y ruido. Sabía que estos fanáticos tienen mucha energía”.

Schwarber, quien conectó seis jonrones por Filadelfia la postemporada anterior, acumula 18 en su carrera, para igualar a Jackson y Mantle. Hay sólo seis peloteros con más vuelacercas en playoffs en la historia.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-2, Geraldo Perdomo de 3-0. El venezolano Gabriel Moreno de 4-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-0.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 1-0. El dominicano Johan Rojas de 4-0.