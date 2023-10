Luis Vega Ramos cuestiona que Pierluisi no derogara la “crudita 2″ tras nueva APP con Metropistas

El exrepresentante y exsecretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, cuestionó en entrevista con Metro al Mediodía el hecho de que el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, no envió un legislación para derrogar la llamada “crudita 2″ tras anunciar ayer, martes, un acuerdo de Alianza Público-Privada (APP) entre la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la empresa Abertis (Metropistas) para mejorar varias carreteras de la isla.

Según explicaron en conferencia de prensa, esta concesión contempla un pago inicial de $2,850 millones de dólares por parte de Abertis a la ACT, que le permitirá cubrir el pago de su deuda, y una inversión de capital privado de sobre $2,370 millones de dólares para modernizar y mejorar la infraestructura, calidad y seguridad de las carreteras de peaje PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66, durante un término de 40 años.

De los $2,850 millones, un 50 por ciento será costeado con capital de la empresa privada, mientras que, la otra mitad será cubierta con financiación de 11 instituciones bancarias, tanto locales como internacionales.

“Va a permitir que la Autoridad de Carreteras salde la totalidad de su deuda, que incluye una deuda que tiene con el gobierno central, alrededor de $1,600 millones, y el sobrante lo va a tener la ACT para cumplir con su misión”, sostuvo el gobernador.

A raíz de esto, Vega Ramos cuestionó que el país continúe pagando el segundo impuesto que aumentó el costo de la gasolina a los consumidores en 2015- bajo la administración de Alejandro García Padilla- en 16 centavos por galón (de $9.25 a $15.50 por barril de crudo) con el fin de saldar las finanzas de la ACT y reducir su deuda.

“La pregunta es por qué el gobernador Pierluisi, cuando anuncia esta alianza público privada no anuncia también la legislación para que derrogar las cruditas, o por lo menos la segunda crudita. Si vas a tener un aumento en los peajes automáticos por cada año, como ya no va a haber la deuda de la Autoridad de Carreteras, que era la justificación para la segunda crudita, debió haber ayer un anuncio de que ya no hace falta la segunda crudita y la debemos de derrogar”, aseveró Vega Ramos.

Cuando se aprobó la “crudita 2″ se esperaba generar ingresos para un préstamo de $2,900 millones a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para costear la deuda de la ACT con el ya cerrado Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que era de casi $2,000 millones de dólares.

Por más de 20 años, Abertis ha tenido contratos para operar la infraestructura vial con el gobierno de Puerto Rico.

Precisamente, en año 2011- bajo la administración de Luis Fortuño- se estableció un contrato de concesión con Metropistas para rehabilitar, conservar y mejorar las autopistas PR-22 y PR-5 por un período de 50 años.

“Ahora le hemos entregado todas las autopistas de Puerto Rico (a Metropistas). Lo que se queda en responsabilidad de la Autoridad de Carreteras y Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) son las carreteras secundarias y terciarias”, expresó Vega Ramos.

Al preguntarle al gobernador de Puerto Rico, si este acuerdo podría representar algún aumento en las tarifas de peajes, Pierluisi contestó que “el Plan Fiscal certificado de la Autoridad de Carreteras ya vislumbra aumentos de peajes por, principalmente, el impacto de la inflación. Se han dado aumentos en el pasado, y se darán en el futuro dependiendo de la inflación. En el caso de Abertis, es prácticamente lo mismo”.

Según estipulado en el contrato de concesión inicial, las tarifas se ajustan anualmente desde el 2014 de forma moderada y regulada, ligadas a la variación en el costo de vida o la inflación, basándose en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del Departamento de Comercio (DOC) de Estados Unidos.

“La realidad es que, lo que conocemos como inflación, nunca ha ido para abajo, todos los años sube. Lo cual es básicamente una fórmula automática para garantizar que todos los anos van a haber aumento en los peajes”, expresó Vega Ramos sobre esta cláusula del contrato de 2014.

“El costo de vida está más alto, el poder adquisitivo de cada dólar que uno gana es más pequeño y esta fue la fórmula que el entonces secretario del DTOP, que también era el Director de Carreteras bajo Luis Fortuño (Miguel Torres), fue a tratar de defender en una vista pública en la Cámara de Representantes, donde yo era el portavoz de minoría de la Comisión de Hacienda cuando esto se discutió”, agregó asegurando que Torres admitió en ese entonces que el IPC nunca había bajado.