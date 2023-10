Hospital Auxilio Mutuo se enciende de rosa por las pacientes de cáncer de seno

El Hospital Auxilio Mutuo iluminó de rosa su edificio San Vicente, como parte de la conmemoración del mes de cáncer de mama en señal de solidaridad hacia pacientes de cáncer de seno y en apoyo a la detección temprana de la enfermedad.

El evento reunió a personal del hospital, facultad médica, pacientes, amigos y familiares que presenciaron el encendido desde el balcón del piso nueve del Hospital.

El tradicional “Encendido Rosa” del Hospital marcó el inicio de una serie de actividades que se extenderán durante todo el mes de octubre para alertar sobre la importancia de realizarse la mamografía y asistir a las visitas médicas de rutina.

En el evento participaron directivos de los centros especializados que brindan servicios y tratamientos a los pacientes de cáncer (Centro de Cáncer, Centro de Imágenes de la Mujer y Centro de Radioterapia), quienes brindaron un mensaje de esperanza y aliento a víctimas y sobrevivientes.

“Cada año nuestra institución se solidariza y compromete con la causa del cáncer de mama. Nuestros centros siempre han estado enfocados en ofrecer un servicio y cuidado de primera. Este cuidado y atención, sin duda, se refleja desde nuestros médicos, enfermeras y personal”, expresó el licenciado Jorge L. Matta Serrano, director ejecutivo del Hospital Auxilio Mutuo.

Por otra parte, el Dr. José A. Isado, director médico del Hospital Auxilio Mutuo añadió: “Hoy realizamos una pausa en nuestras labores para honrar a todas la sobrevivientes y pacientes de cáncer de mama. Además, recalcamos la importancia de hacerse las pruebas de cernimiento como la mamografía, que permite detectar el cáncer de mama en un estadio temprano”.

En el evento brindaron mensajes los directivos de los centros y la madrina del Encendido 2023, Evelyn Nieves García. Cada año para la actividad se elige a una madrina que recibió tratamiento en los tres Centros del Hospital y que representa a las sobrevivientes de cáncer de mama. Esta es la encargada de portar una vela rosa que, al encenderse, da paso a la iluminación del Hospital.

#PíntatePorEllas

El Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo lanzó su campaña digital, “Píntate por ellas”, la cual busca crear un movimiento de prevención al cual se unan nailfluencers, influencers, medios de comunicación, artistas locales, doctoras, pacientes, sobrevivientes, familiares y público general que decida apoyar la causa. Esto con el fin de que las personas se unan pintándose las uñas de color rosa y lo compartan en sus redes sociales bajo #PintatePorEllas.

Para estos fines, se realizaron alianzas con los salones de belleza Abraham Hair Salon & Spa, Kokoh Nails Bar, Only by Pizzon y Bliss SPA & Wellness, quienes no dudaron en solidarizarse con la causa para llevar el mensaje de prevención a todas sus clientas. A la iniciativa se han unido diversos influencers locales, nailinfluencer y figuras públicas como: Claudia Serrano, Gabriela Quiñones, Norwill Fragoso, Katiria Soto, Nicole Chacón, Larissa Dones, Yarilu Ortiz, Amanda Rodríguez, entre otros.