En ruta un nuevo plan de reciclaje para Puerto Rico

Los resultados preliminares de un estudio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) apuntan a una disminución en la cantidad de basura que se genera en Puerto Rico. La investigación servirá ahora de guía para desarrollar un nuevo plan de reciclaje.

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega comparó los resultados preliminares del estudio con los resultados del estudio realizado en 2003, y compartió que la disposición per cápita ha disminuido aproximadamente un 7 por ciento, y la disposición general de residuos ha disminuido de 70,000 toneladas por semana a 55,000 toneladas.

“Los cambios notables son las categorías que incluyen un aumento de plástico de aproximadamente del 10 al 17 por ciento, y una disminución en metales de aproximadamente del 10 al 5 por ciento”, sostuvo Rodríguez Vega.

Los datos se presentaron en una vista pública de la Comisión Conjunta del Senado y la Cámara de Representantes sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático con el fin de evaluar los trabajos para cumplir con la ley que establece la política pública con relación al cambio climático.

La titular del DRNA aseguró que la entidad desarrollará un plan de reciclaje para Puerto Rico. En el área de desperdicios, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) otorgó $13.2 millones al DRNA como primera parte de una subvención de $40 millones para el manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico.

El ayudante especial de la secretaria del DRNA, Antonio Ríos, comentó que “hay un elemento que se está haciendo ahora que nunca se había hecho: cerrar los vertederos que no cumplen. Hay una competencia desleal entre el reciclaje y estas instalaciones que no cumplen con la protección del ambiente. En 1994, habían 64 vertederos. Cerramos 32 porque el gobierno federal permitía que fuera lo que se llamaba el cierre criollo, que era tirarles tierra encima y ya está”.

Por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, señaló que “el cambio climático está encima. El calendario nos alcanzó de una manera patética. Las políticas públicas en Puerto Rico parece que son para el papel, pero no para el cumplimiento efectivo”.

De igual forma, Rivera Lassén preguntó sobre la educación en el tema de reciclaje, de forma que dicha práctica se vea como un estilo de vida. Rodríguez Vega respondió que la oficina de educación de la agencia semanalmente hace actividades que incluyen la orientación sobre ese tema. También, el área de zona costanera ha hecho videos para pasarlos en diferentes plataformas.

Secretaria de DRNA dice “no” a una moratoria en la construcción en las costas

La senadora Rivera Lassén cuestionó a la secretaria del DRNA sobre si está de acuerdo con una moratoria a la construcción en las costas, a lo que la funcionaria respondió que “le he contestado esa pregunta las veces que me la ha hecho. Le he dicho que no estoy de acuerdo con una moratoria según la propone la Asamblea Legislativa en este momento”.

“Hay que estudiar cada una de nuestras costas. Las costas no son iguales todas. Hay que ir prospectivamente, y lo que estamos haciendo es prospectivamente protegiendo cada una de nuestras costas. Hay muchas personas de todos los sectores que viven en nuestras costas”, añadió.

Respecto a las construcciones en la zona marítimo-terrestre, Rodríguez Vega aseguró que el DRNA ha sido vocal y contundente en cada una de sus expresiones y en cada uno de sus casos.

“El Departamento no concede permisos de construcciones y, en la medida que advienen conocimiento de violaciones a las leyes y reglamentos, en cada una de las intervenciones que hace el Cuerpo de Vigilantes ha sido contundente”, dijo Rodríguez Vega.

Discrepancias respecto al estado del Acuífero del Sur

La secretaria del DRNA indicó que la entidad está monitoreando el Acuífero del Sur, una red de pozos de agua potable que se extiende desde Patillas hasta Ponce, con depósitos subterráneos adicionales en Peñuelas, Guayanila, Yauco y Guánica.

“Hay discrepancias entre el Departamento [de Recursos Naturales y Ambientales] y el Departamento de Agricultura con relación al estado del Acuífero. La realidad es que, tras los eventos de lluvias de hace alrededor de un año para acá, ha aumentado sustancialmente y lo ha llevado al desborde en estos momentos. Sin embargo, resulta necesario poner más monitores para poder conocer la realidad. Hay varios alcaldes solicitándolo. En estos momentos, no pueden conectar a nadie, ninguna residencia tan siquiera”, estableció Rodríguez Vega.

La divergencia entre las agencias reside en la cantidad de agua del Acuífero. “Su análisis es que los acuíferos están en mejor posición que lo que nosotros entendemos”.

“Aún cuando, en este momento, reconocemos que hay desborde, eso no significa que se pueda abrir para que todo el mundo se conecte. Sí, se hicieron unas autorizaciones y se revaluó el permiso que tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que pudiera hacer ciertas conexiones, no aumentando lo que estaba autorizado por el DRNA”, continuó.