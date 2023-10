Senado reconoce trayectoria de Deborah Martorell, Mayra Acevedo y Ada Monzón

El Senado de Puerto Rico reconoció en la mañana de hoy, lunes, la labor de tres destacadas figuras televisivas en en el país, Deborah Martorell, Mayra Acevedo y Ada Monzón.

“El día de hoy nos hemos convocado para reconocer y rendir homenaje a tres mujeres puertorriqueñas que día a día llenan de orgullo al país y representan lo mejor de nuestra Patria. Y que mejor lugar para esta actividad que el Salón de Mujeres Ilustres. Este recinto dedicado a las mujeres puertorriqueñas que de una u otra manera han marcado la historia de Puerto Rico, se engalana al tenerlas a ustedes aquí”, expresó la senadora popular, Migdalia González Arroyo, quien tuvo la iniciativa de realizar la distinción.

“Hoy, Deborah, Mayra y Ada se encuentran en el sitial histórico que les corresponde, por su profesionalismo, por su ardua labor, y por el amor inmenso que transmiten el país en cada comunicación, en cada reportaje y en cada intervención en los medios”, añadió.

Tanto Martorell, Acevedo y Monzón recibieron el premio Emmy “Silver Circle Award” del Suncoast Chapter of the National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS). Se trata de un galardón para reconocer los profesionales que han prestado un servicio distinguido en la industria de la televisión durante 25 años o más.

En el reconocimiento senatorial, estuvieron presentes los senadores Javier Aponte Dalmau, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), María de Lourdes Santiago, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassen, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Héctor Santiago Torres, legislador popular. También, asistió la vicepresidenta de noticias del canal 11 Jenny Suarez, entre otros invitados especiales.

Deborah Martorell, es una destacada profesional en el campo de la meteorología y las comunicaciones en Puerto Rico. Mientras, Mayra Acevedo, es una periodista televisiva, digital y de radiodifusión altamente reconocida y galardonada tanto a nivel local como hispano. Por su parte, Ada Monzón, es la primera mujer meteoróloga en Puerto Rico.

Las homenajeadas aprovecharon el momento para exhortar a las mujeres puertorriqueñas a continuar su lucha por la igualdad.

“Las mujeres y niñas puertorriqueñas que las ven, se reconocen y se visualizan en ustedes. Sé que muchas planifican y piensan su futuro, en ocupar el sitial que ustedes hoy se encuentran. Gracias, por ser ejemplo y darles esperanza a esas jóvenes. Así también, el País entero le debe eterna gratitud por colocar a Puerto Rico primero”, finalizó diciendo la senadora.