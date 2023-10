Místico Draco en el Coliseo de Puerto Rico

Desde el momento en que se entra al amplio garaje ubicado en un sector industrial en la avenida Kennedy de San Juan, se siente la vibra de Draco Rosa – o Robbie, como lo recordamos los de la “vieja guardia”. Esa aura peculiar que posee este veterano de la experimentación sonora y que lo ha caracterizado en toda su carrera, que ya se extiende por más de cuarenta años.

Arriba, en el mezanine presurizado, cual figura mística ataviada de su usual y característico estilo, Draco es entrevistado por varios medios de prensa como preámbulo para su concierto “Mysticus”, que se presentará en una función única el próximo 21 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico.

Un cálido apretón de manos y una genuina sonrisa fue el recibimiento de este gigante musical a los miembros de la prensa, haciendo gala de su usual humildad y carisma. Una vez sentados, y extintos los usuales protocolos, este reportero le hizo la salvedad a “Robbie” de que no favorece formalismos innecesarios así que una amigable conversación sería más apropiada.

Draco asintió complacido.

“Tengo varias amistades que son fiebrús (de motoras), y yo, obviamente soy fiebrú, pero no mecane’o más allá de lo básico, pero vi esta oportunidad con los panas y agarramos todos un espacio”, explicó Draco cándidamente sobre su nueva aventura empresarial, Motorworks, en la calle Monterrey número 11, en San Juan, donde se realizó esta entrevista.

El lugar, explicó el músico, cantante, productor y compositor, es un concepto que agrupará salón de tatuajes, club y taller de motocicletas customizadas y un café donde los visitantes podrán disfrutar de la marca de café del artista.

“Un pana mío tenía un taller acá y el tattoo parlor en otro lado, yo quería abrir mi primer coffee shop en Puerto Rico y quería que fuera un lugar donde estemos hangueando, podemos trabajar, pero también tener un sitio para hanguear, y aquí estamos”, añadió un tanto más cómodo con la conversación luego de una retahíla de entrevistas que lo dejaron visiblemente agotado.

Sin embargo, y a pesar de que desde hacía seis años Draco no se presentaba en Puerto Rico, el artista explicó que sintió que este era el momento de retomar su vocación más grande y no solo presentar un extenso concierto donde recorriera su carrera musical, sino una reflexión profunda de su vida a través de su música.

Y como todo artista que enfrenta una catarsis dentro de su proceso creativo, Draco aseguró que “Mysticus” se trata de precisamente eso, de una reflexión profunda sobre sí mismo.

“Yo siempre digo que recordar es sufrir”, explicó el artista mientras un brillo de introspección inundaba por un segundo sus ojos, que se asomaban discretos desde sus gafas oscuras. “Pero hacer el ejercicio me vino bien porque he estado tan despegado de todo, de todo lo que he visto y sigo viendo. Con los trasplantes, el Covid, toda mi vida, todo lo que me ha pasado, pero me ha servido como una experiencia, digamos, mística porque a veces se siente como si nunca hubiera pasado. El yo de hoy no es la misma persona”, añadió.

Draco aseguró que en “Mysticus” el público podrá disfrutar de éxitos de la carrera solista del artista como “Penelope” y “Blanca Mujer”, pero también recorrerá el legado de “Robbie” durante sus comienzos con el grupo juvenil Menudo.

“No podemos tocarlo todo porque no habría tiempo, pero hay una selección bastante linda tanto de canciones de Draco como algunas cosas de Menudo, no cronológicamente, pero si van a escuchar uno que otro tema”, indicó.

“No es que voy a tocar exactamente las canciones de Menudo, sino que es una interpretación de un ‘grown ass man’ de esos temas. Una interpretación de una época, como Cannonball, de la película, que la vamos a tocar”, añadió.

El artista también dijo que incluiría en el repertorio éxitos de otros artistas en los que haya colaborado como productor o compositor.

“Vamos a hacer también canciones en las que he participado como compositor o como productor que fueron exitosas. Algunas de Ricky (Martin) que son de mis favoritas y otras como ‘Tú Sabes Bien’, de Ednita Nazario, que yo la produje y le vamos a hacer un tributo”, explicó Rosa.

Draco señaló que lo acompañarán en tarima varios músicos veteranos que han participado en la carrera del artista boricua.

“Tengo a mi batero de toda la vida, Toss (Panos), y a René Camacho en el bajo, pero también incorporamos a otros amigos que llevan años con nosotros, vamos a combinar un poco de lo análogo con lo tecno”, explicó.

Nuevas producciones

Draco también se encuentra promocionando el lanzamiento de su más reciente producción en formato de vinilo, “Life After Vida”, grabado durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico en diciembre de 2013 y que incluye invitados como Residente, Juan Luis Guerra, Natalia Lafourcade, Tommy Torres y Enrique Bunbury, entre otros.

Sin embargo, Draco dijo estar poco a poco tomando impulso para continuar con su trabajo musical y espera concluir este año una nueva producción que lleva cocinando hace varios meses.

“Ahora estoy en el estudio grabando un disco nuevo, como un tributo a canciones que fueron importantes en mi vida, hay de rock y de otros géneros. Ya está la mitad hecha, espero terminarlo entre noviembre y diciembre y lanzarlo a principios del año que viene”, aseguró mientras indicó que el álbum será lanzado bajo el sello Sony Music.

Otro cálido apretón de manos, pero esta vez acompañado por un tímido abrazo fraternal y otra sonrisa, concluyeron la visita a esta leyenda del rock puertorriqueño e internacional.