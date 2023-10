Ciudadanos se manifiestan en Vega Baja en contra de la construcción de “La Casona”

Personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) de Vega Baja se encuentran hoy, domingo, en medio de una manifestación por la construcción de una hospedería llamada “La Casona” en los predios de la playa Puerto Nuevo, en Vega Baja.

Según información preliminar, la protesta fue convocada en los pasados días. Sin embargo, los reclamos de los ciudadanos se están llevando a cabo de manera ordenada y pacífica, informó el NPPR.

Durante un cónclave realizado en el Teatro América con miembros de la comunidad a principio del mes de octubre, el alcalde del mencionado municipio, Marcos Cruz Molina, defendió el proyecto.

De acuerdo con el primer ejecutivo vegabajeño, la iniciativa- desarrollada inicialmente por el exalcalde novoprogresista Edgar Santana a un costo de $9.8 millones- busca “mover el desarrollo económico” del pueblo. Asimismo, aseguró que envió hacer un estudio a la Compañía de Turismo para conocer si la remodelación era viable.

Sobre la empresa seleccionada, a subasta, para operar la hospedería, Melao Holding, el alcalde aclaró que la misma es una ramificación de una empresa con experiencia que opera varias localidades en la Isla.

“Hasta el día de hoy no hay un contrato, no hay ordenanza firmada”, añadió.

En cuanto a la posible demolición de la estructura, el alcalde popular aclaró que para tomar esa acción es necesario tener toda la evidencia escrita que lo sostenga legalmente.

“Es importante que quede claro que hagamos los estudios correspondientes, con toda la documentación y peritaje, junto con estimado de costos. Si el proyecto no fuera viable, y hubiera que demoler, pues se hará. Pero todo tiene que hacerse con los estudios correspondientes y en ley”, sostuvo.

Además, el funcionario presentó el “Plan de Ordenamiento Territorial” del 2016, donde se establece la planificación estratégica de la costa.

“En el equipo de trabajo (del plan territorial), estaba Pedro M. Cardona Roig, que era el vicepresidente de la Junta de Planificación. Este documento pasó por sus manos y se aprobó”, mencionó Cruz Molina.

A preguntas de los ciudadanos sobre el término “arrendar con opción a compra”, el alcalde aseguró que vetaría el proyecto porque entiende que “necesita tener todos los datos para poder proceder y firmar la resolución”, incluyendo un deslinde marítimo terrestre que está en proceso para ser realizado por el municipio.

Según comunicación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el municipio debe contratar un agrimensor para realizar el deslinde, y el mismo debe ser enviado a dicho departamento para su aprobación.

Controversia por posible venta de parte del balneario de Vega Baja

En la pasada sesión de la Legislatura Municipal de Vega Baja, se aprobó una ordenanza que permite el alquiler con opción a compra de una estructura construida en el dominio público de la zona marítimo terrestre. La votación resultó en 11 votos a favor, mientras que 3 legisladores se opusieron y 2 estuvieron ausentes.

El proyecto de Resolución 46 autorizó al municipio de Vega Baja a arrendar con opción de compra la propiedad denominada “La Casona” en el Balneario Puerto Nuevo y derogó varias ordenanzas anteriores. Además, el Proyecto de Ordenanza 22 buscó corregir cabidas en una ordenanza anterior.

La Casona es una estructura construida durante la administración del exalcalde Santana entre 2011 y 2013 a un costo de casi $5 millones.

Melao Holdings, LLC, una corporación creada en mayo de 2023, ganó la subasta para arrendar la propiedad en agosto del mismo año. Cesar Candia y Mauricio J. Nogueras encabezan esta corporación. Esta información se desprende de documentos a los que Metro Puerto Rico tuvo acceso.

Pedro Cardona Roig, conocido como “El Urbanista”, criticó la aprobación de la ordenanza. Cardona expresó su preocupación por lo que ve como un intento de negociar con bienes de uso y dominio público, señalando casos similares en otras ciudades. También, cuestionó la legitimidad de la construcción en terrenos sujetos a inundación y otros riesgos. Cruz Molina lideró este intento, que se produce un año antes de las elecciones y se espera que enfrente una fuerte oposición por parte de la ciudadanía.

“En un momento cuando yo estaba de vicepresidente de la Junta de Planificación, vino una consulta para ver qué podían hacer con esa estructura abandonada y lo que se les dijo fue que se estructura, la tendrían que demoler, que no había forma de aprovechar algo que fue construido de forma ilegal dentro de dominio público. Un hotel no puede obtener una autorización de parte de Recursos Naturales para el aprovechamiento del dominio público”, dijo Cardona Roig.

Añadió que este es un caso más serio y va a tener unas consecuencias más graves que el caso de Sol y Playa en Rincón.

“Esto es un caso escandaloso y yo no dudo que próximamente se van a presentar querellas en Recursos Naturales y se va a detener todos estos trámites y van a salir todas estas informaciones a la luz pública”, comentó.

Por su parte, el legislador Municipal de Vega Baja y portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Edwin Marrero Santiago, quien votó en contra de la Resolución dijo: “estamos ante un proyecto de resolución sumamente peligroso porque se pretende entregar a un ente privado una estructura municipal que está en una zona de dominio público y en la zona marítimo terrestre. Eso significa que, de materializarse el contrato de arrendamiento y compra venta, esa zona seria completamente privada y se pondría en riesgo el acceso a la playa a residentes y visitantes. El espacio donde está esa estructura no le pertenece al municipio, sino que le pertenece al pueblo por lo que dicho contrato sería ilegal”.

Marrero Santiago exigió la celebración de vistas públicas para que expertos, ciudadanos y agencias pertinentes se expresen sobre el proyecto. A su vez, exigió se prepare un deslinde y la cesión de la franja de 50 metros correspondiente a la franja de salvamento.

“El municipio de Vega Baja no puede entrar en un acuerdo de arrendamiento con opción a compra pues esa estructura se encuentra en un bien de dominio público. La titularidad del espacio donde se encuentra La Casona no es del municipio, es del pueblo de Puerto Rico por lo que no debe haber un aprovechamiento particular del municipio o individuo”, comentó.