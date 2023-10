Bernabe acusa a García Padilla de tener “mala memoria” tras críticas a proyecto presentado por el MVC

El senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana denunció hoy, viernes, lo que describió como “afirmaciones y acusaciones falsas” por parte del exgobernador Alejandro García Padilla.

Según señaló Bernabe a través de declaraciones escritas, el exgobernador acusó al movimiento de ser “inconsistente” por proponer un proyecto para que extranjeros puedan ejercer el derecho al voto en la isla, mientras que en el 2015 se opusieron a uno similar.

“El exgobernador miente o tiene mala memoria y en todo caso se equivoca. Por supuesto, el MVC no existía en 2015 y no podía oponerse o apoyar nada, pero muchos de sus integrantes hacía tiempo que estábamos activos en la política y las luchas sociales. Yo era portavoz y candidato a la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador y en 2015 apoyé públicamente la propuesta del entonces gobernador. Esto puede comprobarse cotejando la prensa de aquel momento. Es decir, lo que proponemos hoy también lo apoyamos en 2015 cuando lo propuso el entonces gobernador García Padilla. No hay inconsistencia. Siempre hemos apoyado las propuestas que nos parecen adecuadas y beneficiosas, vengan de donde vengan”, expresó Bernabe.

“Esperamos que el exgobernador rectifique y que en el mismo foro reconozca su error y señale que, a diferencia de lo que dijo ayer, nosotros hemos sido consistentes, incluso apoyando esa propuesta suya en 2015, a pesar de las muchas diferencias que nos separaban y separan en otros temas”, añadió el senador.

Recientemente, los senadores, Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del MVC, radicaron en el Senado un proyecto de ley para reconocer el derecho al voto a las personas que son residentes permanentes de Puerto Rico, pero que no poseen la ciudadanía de Estados Unidos. Este grupo incluye sobre todo a integrantes de la clase trabajadora que han emigrado a Puerto Rico, destacándose los ciudadanos de la República Dominicana.

El Proyecto del Senado 1340 surge luego de mútiples esfuerzos y vistas públicas que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, presidida por Rivera Lassén, con relación a las personas inmigrantes en Puerto Rico, los retos que enfrentan y la necesidad de garantizarles sus derechos.

En la misma línea se encuentra el Proyecto del Senado 1147, para crear la Carta de Derechos de las Personas Inmigrantes, una iniciativa multipartita de la cual la legisladora de MVC es una de las autoras junto a Villafañe Ramos y otros senadores.

Actualmente, la medida la tiene la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de dicho cuerpo legislativo y está próxima a ser considerada en vista ejecutiva. El proyecto toma como partida la Carta de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los convenios internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales de las personas inmigrantes, en ánimo de que todos estos les sean reconocidos en Puerto Rico.