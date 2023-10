Vega Borges plantea posible razón por la cual “Quiquito” abandonó el barco de Jenniffer González

El exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, quien actualmente lidera la campaña a la gobernación de Jenniffer González señaló que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez pudo haber tenido un “roce” con la actual comisionada lo que habría provocado que retirara su apoyo a esta.

Según explicó Vega Borges en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, el representante sostuvo conversaciones con González para ser su compañero de papeleta y recibir el endoso como su candidato a la comisaría residente.

“Eso a lo mejor fue una de las conversaciones que tuvo Jenniffer con él, no sé si Jenniffer le dijo que él no era el candidato de ella y hubo un roce entre ellos”, expresó Vega Borges en la entrevista radial.

Vega Borges, director de campana de Jenniffer González, plantea que la molestia de ” Quiquito Meléndez podría tener como raíz que eel estaba interesado en la candidatura a Comisionado Residente y no fue el electo por @jennfiffer “Eso a lo mejor fue una de las conversaciones” — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) October 11, 2023

Del mismo modo, el exalcalde quien lidera los trabajos de campaña de González aseguró que pronto se sabrá la razón de la salida del representante de la campaña. Además, negó que el cabildero Elías Sánchez sea parte del equipo de trabajo de la campaña de la ahora comisionada residente.

“Pronto se sabrá si Quiquito se fue por eso o se fue por otra cosa. Vamos a esperar a que radique, yo espero que radique para comisionado residente”, expresó Vega Borges.

“El hecho de que él se haya ido por Elías Sánchez… Elías Sánchez no es parte de esta campaña. Yo no lo he visto y mira que yo estoy en esta campaña hace meses”, añadió el exalcalde.

Actualmente, ninguo de los aspirantes a la gobernación por el PNP ha expresado su apoyo a un candidato en particular para la comisaría residente. En el pasado hubo rumores sobre la posibilidad de que el exsenador Larry Seilhamer sea uno de los aspirantes. Del mismo modo, se mencionó la figura del exayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Sin embargo, este confirmó en el día de ayer que no aspirará a la posición tras no ser considerado como candidato de consenso entre ambas partes.