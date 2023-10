Republicanos eligen a Steve Scalise como candidato a la presidencia de la Cámara

Los republicanos nominaron el miércoles al representante Steve Scalise para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes y ahora intentarán unirse para elegir al conservador en una votación plenaria después de derrocar al representante Kevin McCarthy del cargo.

En una votación privada en el Capitolio, los republicanos de la Cámara de Representantes hicieron a un lado al representante Jim Jordan, presidente del Comité Judicial, en favor de Scalise, el actual líder de la mayoría, dijeron los legisladores. El legislador de Luisiana es visto como un héroe para algunos después de sobrevivir a un tiroteo masivo contra legisladores en una práctica de un juego de béisbol del Congreso en 2017. Ahora está luchando contra el cáncer de sangre.

Los republicanos que han quedado estancados tras la histórica destitución de McCarthy la semana pasada buscarán reunir su estrecha mayoría en la Cámara en torno a Scalise en lo que seguramente será una votación reñida en el pleno de la Cámara. Los demócratas se opondrán al candidato republicano.

Una votación en pleno de toda la Cámara podría tener lugar el miércoles por la tarde.

“No sé cómo diablos se llega a 218″, dijo el representante Troy Nehls, republicano por Texas, refiriéndose a la mayoría de votos que normalmente se necesita en la Cámara de 435 miembros para convertirse en presidente. “Podría ser una semana larga”.

Es un momento extraordinario de caos político que ha paralizado la Cámara en un momento de incertidumbre en el país y crisis en el extranjero, apenas 10 meses después de que los republicanos llegaran al poder. La mayoría republicana, que aspira a operar como un equipo y dirigir el gobierno más como una empresa, se ha alejado mucho de ese objetivo con la destitución sin precedentes de un presidente.

Los estadounidenses están observando. Una cuarta parte de los republicanos dice que aprueba la decisión de un pequeño grupo de republicanos de destituir a McCarthy como presidente. Tres de cada 10 republicanos creen que fue un error, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.