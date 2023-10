Gobernador no cree en usar fondos para mitigar aumento en costo de luz

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que no es una sana política administrativa utilizar fondos para mitigar los aumentos en la factura de energía eléctrica.

“Ya el gobierno quebró en una ocasión, no queremos que vuelva a quebrar y por otro lado, no queremos que la Autoridad de Energía Eléctrica vuelva a quebrar, hay que actuar responsablemente. Aquí lo que pasó fue que se tomaban decisiones básicamente irresponsables. La Autoridad de Energía Eléctrica, tiene su función y tiene que ser administrada eficazmente”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Específicamente, se le preguntó si utilizaría fondos estatales o federales para mitigar un aumento en el costo de energía eléctrica, esta vez por el conflicto entre la organización Hamas y el Estado de Israel.

Su retadora primarista a la gobernación Jenniffer González Colón criticó que Pierluisi Urrutia no buscara alternativas para mitigar estos aumentos.

Pierluisi Urrutia sostuvo que solamente utilizaría fondos estatales o federales para mitigar cualquier aumento que tenga que ver con el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Vamos a decir, no es que yo no lo favorezca, lo que estoy diciendo es que lo que ya yo he dicho y los fondos no son ilimitados, los fondos no son ilimitados, nosotros estamos identificando reservando fondos para mitigar cualquier aumento que pueda resultar de la reestructuración. No quiero, por ejemplo, venir y utilizar esos fondos para cualquier ajuste que puede venir en el futuro inmediato, pero no estoy dando por sentado que haya un ajuste para alza”, sostuvo.

“Cualquier alza que venga en el futuro como resultado del conflicto en Israel, yo no me voy a anticipar. Este trabajo a quien le corresponde hacerlo es al Negociado de Energía. Nosotros estamos vigilantes, nosotros monitoreamos lo que hace el Negociado de Energía. Pero otra vez, mi olfato es que como estamos teniendo ahorros ahora por la generación que nos está proveyendo FEMA, Pudiera ser que no haya un alza, como algunos anticipan porque una cosa compensa la otra”, añadió.

“Sí se materializa un aumento en el costo de la luz como resultado de la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Si eso ocurriera, que no lo damos por sentado, pero sí ocurre, estamos en disposición de utilizar fondos, ya sean estatales o federales, para mitigar”, concluyó.