Edwin Mundo exhorta a los líderes de la campaña política de JGO a que “bajen el tono”

El recién nombrado director de campaña del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, para las elecciones de 2024, Edwin Mundo, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que “si se da” un debate primarista con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón- por la candidatura a la gobernación- lo atenderán, pero que “no se mueren” por realizar un foro ya que tienen tiempo suficiente para compartir su mensaje político.

“Siempre dialogar sobre las ideas públicas de los candidatos es importante y es importante que la gente sepa lo que tu piensas y lo que tu haces [...] Si llega el debate, lo atenderemos, sino con ocho meses va haber tiempo suficiente para que la gente sepa qué piensa Jenniffer sobre la estadidad, cómo va a ayudar a conseguir la estadidad. Ella estuvo ocho años en Washington tratando de hacer esas gestiones y Pierluisi consiguió en menos de cuatro años que en el Congreso los demócratas votaran a favor“, puntualizó el aún comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien abandonará su puesto el próximo 16 de octubre.

Precisamente, la comisionada residente en Washington aseveró en entrevista con el periódico Metro que declina de realizar un debate primarista con Pierluisi Urrutia ya que podría lacerar las relaciones políticas en el PNP.

“Las primarias dentro de la misma colectividad pueden crear situaciones que impidan la reconciliación después de la primaria. Este es un caso muy distinto a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi porque en aquel momento Ricardo no tenía la exposición pública. El gobernador está todos los días a la palestra pública contestando preguntas. Yo estoy también todos los días en la palestra pública, contestando y dando mis ideas. Así que ese debate de ideas se está dando. Me parece que entre correligionarios no es necesario (un debate), pero una vez yo sea la candidata oficial del PNP, claro que voy a debatir con el resto de los candidatos”, expresó González Colón.

Asimismo, González Colón calificó de “sensibles” a los penepés que catalogaron su anuncio de radicación de candidatura como un “ataque” al gobernador y a la administración de cual forma parte.

“Yo no voy a atacar en el plano personal. Lo que recojo de la calle y la gente en la calle piensan que el sistema eléctrico no funciona. Concurro con eso. La gente en la calle piensa que el sistema de permisos en Puerto Rico es demasiado burocrático y no funciona, concurro. La gente de la calle piensa que las escuelas de Puerto Rico no están con la tecnología necesaria, yo vengo de la escuela pública, así que yo concurro con eso. Decir la verdad no puede ser un escollo para el gobierno. Hay gente que no le gusta. Yo creo que podemos mejorar, creo que podemos cambiar para mejorar”, comentó la comisionada residente.

Mundo aprovechó la entrevista con Metro para exhortar a los líderes de la campaña de Gonzalez Colón a que “bajen el tono” y no promuevan un mensaje de que “Puerto Rico va por mal camino” porque no solo están atacando al gobernador, sino a todos los servidores públicos.

“La marca de fábrica de Pedro Pierluisi es ´no controversia´ y lo que nos ha pedido es que nosotros planteemos las ideas, las soluciones, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer [...] Al final del día, no debemos dañar la relación que tenemos con otros miembros del partido porque los vamos a necesitar después del 3 de junio (2024)”, explicó el director de campaña de Pierluisi Urrutia.

Precisamente, Mundo trabajó de la mano junto a González Colón durante los pasados 20 años, sin embargo, dijo que optó por apoyar al actual gobernador porque “no es momento de detener la obra, ni el progreso de Puerto Rico y cambiar de carro a mitad de camino”.

“Fueron 20 años junto a Jenniffer en campaña [...] Es bien difícil no acompañar a una amiga en este proceso, pero yo creo que es momento de continuar la obra y yo catalogo esto como un camión subiendo una cuesta, si lo paras en el camino, para volver a arrancar es difícil y la obra que está desarrollando el gobierno no la podemos detener”, sostuvo.

Para Mundo, las personas que no ven la obra realizada por la administración de Pierluisi Urrutia están “políticamente contaminados”. Además, señaló que el primer ejecutivo aún necesita cinco años, dos meses y 24 días para completar a cabalidad su labor. Luego, “podrá pasar batón a que una nueva persona lidere a Puerto Rico”.

“Cuando llega un gobierno nuevo, tarda por lo menos 18 meses en que las cosas arranquen. Si cambiamos ahora al gobernador, cambiamos la rama ejecutiva, vamos a detener esos proyectos que ya están encaminados y, que tienen unos planes, unas metas y unas métricas para desarrollarse. En lo que llega el nuevo gobernador, lo evalúa y piensa si son correctamente para Puerto Rico, se pierde ese tiempo y Puerto Rico no puede perder más tiempo”, sentenció Mundo.

Pierluisi anuncia su comité de campana política para las elecciones de 2024

En el día de ayer, martes, Pierluisi Urrutia anunció su comité de campaña política para las elecciones de 2024.

El mismo estará conformado por Edwin Mundo, como director de campaña; Lynnette Gómez, quien fue la directora de operaciones de campo de la campaña política del exgobernador Luis Fortuño, será nuevamente la directora de operaciones, pero esta vez para el incumbente; Lisdián Acevedo fungirá como directora de comunicaciones y su cuñado, el licenciado Andrés Guillemard, será el director de finanzas.

Ramón Luis “Luiggi” Ortiz Eggea laborará como director político. Mientras, que designó a Eduardo Chapero como director de “Get Out de Vote”.

De igual forma, Pierluisi anunció que el tesorero de su campaña será Eduardo Ferrer, quien no estuvo presente en la conferencia ya que se encontraba de viaje. De otra parte, el líder novoprogresista nombró a la doctora Carmen Ana González Magaz, como directora de Plataforma.